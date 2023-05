Une équipe de télévision, s'apprêtant à réaliser un reportage sur le passage d'une tornade, entend un chien coincé sous les décombres

Alors qu’elle s’apprêtait à réaliser un reportage sur les dégâts causés par une tornade survenue la veille, une équipe de télévision a entendu des aboiements de détresse provenant d’une maison. Un chien était coincé sous terre et appelait désespérément à l’aide.

Laguna Heights, petite ville côtière de l’extrême sud du Texas (Etats-Unis), avait été durement frappée par une tornade de catégorie EF1 - échelle de Fujita améliorée - le samedi 13 mai. Caractérisée par des vents de 135 à 170 km/h, elle avait hélas provoqué le décès d’une personne, en avait blessé des dizaines d’autres et occasionné d’importants dégâts matériels, entre destruction d’habitations et d’installations électriques.

Très tôt le lendemain matin, une équipe d’ABC News était sur les lieux et s’apprêtait à couvrir l’après-tornade, sans se douter qu’elle était sur le point de sauver une vie. Ses techniciens étaient en train de préparer leur équipement quand ils se sont mis à entendre des aboiements étouffés, rapportait la chaîne sur son site web dimanche 14 mai.

Ces cris désespérés provenaient d’une maison à proximité. Le pauvre chien était coincé sous ses fondations.



ABC News

2 membres du service de sécurité du média se sont dirigés vers cet emplacement. Ils ont été rapidement rejoints par Jim Gower, technicien du son, qui est aussitôt allé chercher une pelle trouvée près de là et a commencé à creuser.

Il a ainsi pu créer un trou suffisamment grand pour permettre au chien de sortir la tête et les pattes avant. Le canidé avait ensuite la possibilité de sortir entièrement, mais il avait trop peur pour le faire.



ABC News

Sauvé par une pelle et une friandise

Quelqu’un est arrivé avec un bâton de viande. Jim Gower en a donné un morceau au chien tout en le caressant pour le rasséréner et gagner sa confiance. Il a finalement réussi à l’attirer hors du trou.



ABC News

Sain et sauf, le chien a été mis en sécurité après avoir reçu de l’eau et de la nourriture. On ne sait pas encore s’il appartient à la famille habitant la maison en question où s’il y avait trouvé refuge pendant la tornade, mais il est aujourd’hui hors de danger grâce à l’équipe d’ABC News.

ABC News