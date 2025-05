Gisant seul au milieu d’une flaque d’eau, ce chaton errant avait renoncé à se battre quand un couple d’inconnus lui a offert le cadeau qu'il attendait (vidéo)

Seul, couché dans une flaque d’eau près d’une route fréquentée, un petit chaton noir et blanc avait perdu tout espoir. Son heure semblait être venue, jusqu’à ce que 2 anges passent et lui offrent un nouveau départ dans la vie.

À en juger par les vidéos publiées sur leur compte TikTok, Mikey et sa femme sont 2 amoureux des chats. Déjà propriétaire de 2 magnifiques félins, ce couple de Caroline du Sud (États-Unis) a récemment accueilli une nouvelle boule de poils dans des circonstances qui briseraient le plus endurci des cœurs.

Une situation désespérée

L’une de leurs vidéos TikTok est revenue sur le sauvetage de leur dernier petit protégé. On y rencontre un minuscule chaton tuxedo, gisant dans une flaque d'eau située tout près d’une route animée, seul et visiblement apeuré. On devinait aisément dans les yeux de ce pauvre petit félin une profonde détresse, comme s’il était sur le point de renoncer.

© @mikeysmadlit / TikTok

Heureusement pour lui, Mikey et sa femme ont croisé sa route. Celle-ci s’est doucement approchée de la minuscule boule de poils pour ne pas l’effrayer davantage. Le pauvre minou, à bout de force, n’a même pas tenté de fuir lorsqu’elle l’a délicatement pris dans ses bras pour le mettre en sécurité. Savait-il que la chance venait de lui sourire ?

© @mikeysmadlit / TikTok

Cette rencontre inespérée semblait, en tout cas, prédestinée. « Ma femme a été choisie le jour de la fête des Mères. », peut-on ainsi lire en légende de la publication. Le hasard fait parfois bien les choses…

Une heureuse mise à jour

Cette séquence réconfortante relayée par PetHelpful a suscité une vague d’émotion parmi les internautes. Nombre d’entre eux ont tenu à remercier ce gentil couple d’avoir sauvé cette boule de poils qui avait perdu tout espoir. D’autres ont partagé leur émoi : « Oh mon Dieu ! J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps… pauvre bébé ! Heureusement que tu l'as trouvé », a par exemple commenté l’un des spectateurs.

© @mikeysmadlit / TikTok

Les internautes espéraient vivement obtenir une mise à jour sur le petit chat et celle-ci ne s’est pas fait attendre. Dans une autre publication, on apprend ainsi que ses nouveaux maîtres l’ont rapidement emmené chez le vétérinaire et qu'ils l’ont officiellement baptisé Jaxson « en mémoire de [leur] bébé à fourrure récemment décédé ». Il s’agit d’un petit mâle de 6 semaines en bonne santé qui pèse presque 700 grammes et qui est plein de vie. Des vidéos peuvent en témoigner !

Sauvé in extremis d’une tragique fin, le chaton reçoit aujourd’hui les soins et l’amour qu’il mérite. Une conclusion des plus heureuses qui rappelle qu’il ne faut jamais perdre espoir, même lorsque tout semble perdu.