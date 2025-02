Le hasard permet à un chaton orphelin et infiniment seul d’obtenir la vie dont il rêvait

Quand Dexter a été retrouvé, il n’avait ni mère ni fratrie et personne sur qui compter. La boule de poils n’avait qu’un souhait : ne plus être seule. Alors, quand l’occasion s’est présentée, elle n’a pas hésité une seule seconde à la saisir et ne l’a pas regretté par la suite !

Dexter, un jeune tabby roux, s’est retrouvé seul au monde et a trouvé refuge dans un sac-poubelle. Il s’agissait de son unique abri, puisqu’il n’avait pas de famille et nulle part où aller. Toutefois, cette vie n’était pas du tout celle qu’il souhaitait et un coup du destin l'a aidé à exaucer son vœu le plus cher.

Difficile de savoir comment Dexter a fini sans repères dans la rue. A-t-il été abandonné par des humains, par sa famille de chats ? Son histoire soulève bien des questions, mais une chose était sûre, il n’était pas fait pour errer ainsi. Heureusement pour lui, une femme s’apprêtait à totalement changer son destin.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Un coup du destin

En rentrant des courses, Tammy empruntait son itinéraire habituel lorsque son regard s’est posé sur un sac-poubelle, rapportait Love Meow. Elle s’est approchée et une petite boule de poils en est sortie : « Un chaton a sorti sa tête d'une ouverture pour la saluer » racontait Stephanie Grantham, fondatrice du refuge Sparkle Cat Rescue. L’animal, très sympathique, était ravi de recevoir enfin un peu de visite. Il n’a d’ailleurs pas hésité à enclencher son moteur à ronronnements pour accueillir chaleureusement sa bienfaitrice.

En voyant l’animal si jeune et seul, cette dernière a décidé de l’emmener chez elle. Elle l’a d’abord nettoyé, puis lui a offert un repas. Le chaton l’a dévoré sans vergogne. Il semblait affamé, mais malgré cela, était en bonne santé. Tammy a supposé qu’il n’avait pas toujours vécu dans la rue, ce qu’a également pensé Stephanie. Celle-ci a appris l’existence du félin après que Tammy l’ait contactée. Elle souhaitait que le jeune chat soit pris en charge au Sparkle Cat Rescue.

La rencontre d’une vie

Plutôt que de le conduire au refuge, Stephanie lui a trouvé une place en famille d’accueil chez Erin et Lauren, où il s’est parfaitement installé. Quelque temps après son arrivée, un autre félin nommé Walter a rejoint le foyer. Ce dernier, retrouvé au bord d’une route, avait, lui aussi, connu la solitude. Il a été présenté à Dexter, puis la magie a opéré.

Les amis sont devenus inséparables, comme si leur passé les réunissait. Il était très rare de trouver l'un loin de l’autre dans la maison et l’idéal aurait été qu’ils soient adoptés ensemble. Ils ont eu cette chance quand une famille est tombée sous leur charme et a décidé de leur offrir une maison pour la vie : « Sauvés à environ un mois d’intervalle, ils sont les meilleurs amis du monde et ont tellement de chance de pouvoir rester ensemble », partageait Stephanie.