Retrouvée gisante au milieu d’une flaque d’eau, cette chienne abandonnée était trop malheureuse pour continuer à se battre

Que faire quand on a à peine un an et que nos propriétaires nous abandonnent sur le côté de la route ? Peyton a peut-être commencé par poursuivre ses maîtres, mais leur voiture allait bien trop vite pour elle. Elle a probablement ensuite espéré qu’ils reviendraient et les a sagement attendus.

Mais les jours et les semaines se sont enchaînés, et son espoir a été réduit à néant. À tel point que la jeune chienne n’avait plus la force de se battre. Elle préférait restait couchée dans une flaque d’eau, sous une pluie battante, plutôt que de chercher un abri. Toute trace de bonheur avait disparu en elle. Jusqu’à ce qu’une autre voiture s’arrête à ses côtés. Son histoire est relatée par Newsweek.

Peyton avait renoncé à se battre

Peyton a été découverte au bord d’une route dans le Mississippi (États-Unis), gisant dans une flaque d’eau.

© Lesa Stewart / Newsweek

« Elle était allongée dans une flaque d'eau sous la pluie. Ils m'ont dit qu'elle pesait environ 14 kilos. Elle avait la peau sur les os, ses griffes étaient trop longues et recourbées », a raconté Lesa Stewart, l’actuelle propriétaire de Peyton.

Elle avait complètement renoncé à se battre, ayant perdu la joie de vivre.

Peyton a été récupérée et conduite chez un vétérinaire. Il s’agissait d’un Labrabull, un chien issu du croisement entre le Labrador Retriever et le Pitbull. La chienne a été soignée, nourrie, puis placée en famille d’accueil.

© Lesa Stewart / Newsweek

La famille d’accueil a traversé les États-Unis pour offrir une nouvelle vie à Peyton

Peyton a tapé dans l’œil d’une famille qui désirait l’adopter, mais vivait en Pennsylvanie, à plus de 16 heures de route.

Après ce que Peyton avait traversé, sa maman d’accueil était prête à tout pour son bonheur. Elle s’est donc proposée pour conduire la chienne jusque chez ses nouveaux parents, lui évitant ainsi un long trajet en caisse de transport.

© Lesa Stewart / Newsweek

Depuis, Peyton a enfin retrouvé la joie de vivre. « Elle a un caractère tellement aimant même après ce qu'elle a vécu. […] Elle adore nous faire des bisous et des câlins. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et est une excellente camarade de jeu pour nos petits-enfants. Elle est très intelligente », a confié Lesa Stewart.

© Lesa Stewart / Newsweek