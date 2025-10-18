Gêné dans sa sieste par la climatisation de la maison, ce chat sait le faire comprendre à sa maîtresse (vidéo)

Si l’on apprécie la climatisation lors des chaudes journées d’été, tout le monde n’est pas nécessairement de cet avis. Nos amis les chats, par exemple, s’en passeraient bien. Milo ne fait pas exception, et c’est un digne représentant de son espèce qui sait se faire comprendre.

Milo n’aime pas avoir froid. Comme beaucoup de chats. Nous vous en avions déjà parlé , lorsque le matou faisait le buzz sur la toile avec son incroyable perspicacité. En effet, pour son confort, ses maîtres lui avaient acheté un panier chauffant, mais qu’ils ne branchaient pas tout le temps. Le frileux félin ayant vite compris le principe, il n’hésitait plus à réclamer que sa couche soit chaude pour qu’il puisse faire sa sieste confortablement.



© @mrmilothechonk / TikTok

Récemment, une nouvelle vidéo nous montre que les désirs de Milo sont toujours restés les mêmes, à savoir rester au chaud. En revanche, son intelligence peut faire froid dans le dos – sans mauvais jeu de mots.

Ainsi, les images relayées par PetHelpful montrent Son Altesse Milo couchée dans son nouveau hamac, juste à côté de la fenêtre. Le rêve pour tout félin qui se respecte. Pourtant, la satisfaction du matou n’est pas totale. La cause ? Une climatisation qui se met en route un peu trop souvent à son goût. Dès que cela arrive, Milo sort alors la tête de derrière les rideaux pour voir si sa maîtresse va bouger. Et si ce n’est pas le cas, il n’hésite pas à descendre de son perchoir pour conduire son humaine dans la pièce où se trouve le thermostat qui contrôle l’objet de son exaspération.

Dans la vidéo, la maîtresse de Milo explique qu’elle fait exprès de ne pas réagir, pour voir la réaction de son compagnon à 4 pattes. Celle-ci ne se fait pas attendre, et la boule de poils fait tout pour lui faire comprendre ce qu’il souhaite, quitte à monter sur la table et pointer de la patte le fameux thermostat. Ce n’est qu’une fois assuré de la modification de la température que le matou daigne regagner sa place près de la fenêtre .

Décidément, il faut tout leur faire à ses humains !