L'attitude étonnante d'un chat qui insiste pour que son panier chauffant soit branché (vidéo)

Pour Milo, il est totalement hors de question de s’endormir si toutes les conditions pour un bon sommeil ne sont pas remplies. La plus importante d’entre elles a trait à la température de son couchage. Ce chat a, en effet, la chance de disposer d’un panier chauffant et tient à ce qu’il soit branché pour pouvoir s’y allonger tranquillement. Si jamais sa propriétaire a le malheur de l’oublier, il s’arrange pour qu’elle y remédie rapidement et retienne la leçon.

Nos animaux de compagnie ont leurs petits rituels, notamment ceux précédant le moment où ils doivent se coucher. Pour les chats, qui passent le plus clair de leur temps dans les bras de Morphée, ces habitudes sont incontournables. Ce n’est assurément pas Milo qui fera l’exception.

Cet adorable félin à la robe tigrée est le protagoniste d’une vidéo devenue virale depuis sa mise en ligne sur TikTok le 30 novembre 2023. La séquence, que partage Parade Pets, totalise, en effet, près de 5 millions de vues sur le réseau social.

Milo dispose d’un panier chauffant et il ne se prive pas d’en faire bon usage. Il tient énormément à son couchage, encore plus depuis que le temps s’est rafraîchi. Alors, quand il se rend compte que sa maîtresse ne l’a pas branché et qu’il n’est donc pas chauffé, il ne manque pas de le lui signaler.



Le chat refuse catégoriquement de dormir sur son coussin s’il n’est pas suffisamment chaud. En cas d’oubli de la part de sa propriétaire, il s’assied à côté du panier et la regarde fixement jusqu’à ce qu’elle se décide enfin à le brancher.

Les étapes pour se faire obéir

Le cas échéant, il se rapproche d’elle et la regarde encore plus sévèrement. Si cette mesure ne suffit toujours pas, il lui tourne le dos et alterne les regards vers elle et vers le cordon d’alimentation électrique du panier.

Cela ne fonctionne pas non plus ? Milo sait ce qui lui reste à faire. Il passe en mode « ultima ratio » et se met à mordiller le pantalon de son humaine, qui n’a alors plus d’autre choix que d’obtempérer.

Une fois le panier chauffant branché, le chat peut enfin se détendre et plonger dans ses rêves. Probablement des rêves où il serait capable de brancher lui-même son coussin et ne serait ainsi plus obligé de faire toute une scène à chaque fois.

Voici la vidéo :

