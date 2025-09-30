Membre d’un refuge, une femme découvre une caisse abandonnée contenant des chatons et leur maman en plein milieu d’un centre commercial

Ces 3 chatons et leur maman auraient sans doute attendu longtemps sous cette chaleur accablante sans l’aide de cette bénévole pourtant en repos lors de ce jour férié. La caisse qui contenait les animaux était accompagnée d’un mot, laissant imaginer que les propriétaires étaient en incapacité de s’occuper de ces nouvelles vies.

« Je suis désolé. C’est une bonne chatte. Pas d’argent », voilà les éléments que portaient ce mot placé devant la porte de la caisse. Il faisait chaud durant cette journée et l’urgence était là. Heureusement mis en sécurité, la chatte et ses chatons se sont rapidement remis d’aplomb, parfaitement accompagné par une famille d’accueil.

@foster_kitten_tails / Instagram

La personne la mieux placée

Cette bénévole du Homeward Bound Cat Adoptions (Nevada, États-Unis), était là au bon moment au bon endroit. La famille de chats n’aurait pas pu rêver mieux que cette rencontre. La maman et ses petits souffraient de la chaleur, mais leur santé n’était pas en danger. La sauveteuse témoignait auprès de The Dodo : « Alors qu’ils étaient haletants et chaud, ils n’étaient heureusement pas dans une situation d’urgence ». Une fois à l’intérieur, chez la bénévole, les félins ont repris leurs esprits, ont arrêté d’haleter et ont retrouvé une température normale. Un passage chez le vétérinaire a indiqué que toute la petite famille était en bonne santé également.

@foster_kitten_tails / Instagram

Un excellent accueil en famille

Le mieux pour la tribu était d’élire domicile chez une famille d’accueil. Ellen Richter, une bénévole expérimentée a pris en charge la féline et ses petits. Il a été découvert que la chatte ne portait pas de micropuce. Une stérilisation devenait aussi urgente la concernant, pour éviter une autre grossesse.

Ravie de l’accueil, Ellen témoignait que tout était parfaitement tombé. Elle ajoutait : « Je crois que c’était le destin. J’avais essayé de me rendre au refuge plusieurs fois ce week-end là, mais mon emploi du temps était trop chaotique ».

Une tribu « nerveuse et timide »

Les bébés avaient tendance à rester prostrés derrière leur maman réservée, paradoxalement très en recherche d’attention. Nommée Italia Ristretto, la jeune chatte a bénéficié de moments privilégiés avec sa maîtresse, qui a compris qu’elle avait encore une âme de chaton et aimait particulièrement le jeu.

Les chatons ont été déboussolés lorsque leur maman a dû quitter le foyer le temps de sa stérilisation, mais ce fut aussi l’occasion de les pousser vers l’autonomie.

Ellen a procédé tout en douceur : « en s’asseyant dans la pièce pour leur parler ». Lorsqu’ils ont atteint ses genoux, elle a compris que le progrès était là.

Sur Instagram, les internautes adressent leur soutien à toutes les personnes qui ont permis ce sauvetage exemplaire.