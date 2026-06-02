Frigorifiée, apeurée et malade, cette chatte trouvée dans un carton savoure enfin le confort d'une maison

Jaisa a été trouvée l’hiver dernier dans un carton, au beau milieu d’une rue très fréquentée du Bronx (États-Unis). Terrifiée et frigorifiée, la chatte a heureusement été secourue par de bons samaritains. Placée entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association Little Wanderers NYC, la boule de poils a été confiée à une famille d’accueil et est désormais prête à trouver ses adoptants pour la vie.

Au cours de l’hiver dernier, des passants ont découvert une pauvre chatte frigorifiée et pétrie de peur dans une boîte en carton qui traînait dans une rue du Bronx. Prise en charge par l’association Little Wanderers NYC, la minette baptisée Jaisa a été placée en famille d’accueil où elle a découvert les joies de la vie en intérieur.

Malheureusement, son état s’est brutalement dégradé une semaine après son arrivée. Jaisa a cessé de s’alimenter et a perdu énormément de poids.

© Little Wanderers NYC

Jaisa a contracté une infection des voies respiratoires

Comme le rapporte Love Meow, ses parents d’accueil ne l’ont jamais abandonnée. Mais un jour, la chatte a été admise en urgence chez le vétérinaire en raison d’une déshydratation sévère et d’une forte fièvre. Jaisa souffrait d’une infection grave des voies respiratoires supérieures et avait besoin d’une sonde pour recevoir tous les nutriments nécessaires à son organisme.

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© Little Wanderers NYC

Lentement, mais sûrement, Jaisa a commencé à aller mieux pour le plus grand soulagement de ses sauveurs. Par la suite, la sonde alimentaire a été retirée et la chatte a commencé à se nourrir seule. De plus, la peur dans ses yeux a fini par disparaître.

© Little Wanderers NYC

À l’adoption

Malgré les épreuves difficiles qu’elle a traversées, Jaisa n’a jamais perdu sa douceur et sa gentillesse. Après des semaines de soins intensifs, ses symptômes ont disparu et son poids a commencé à augmenter.

© Little Wanderers NYC

Aujourd’hui, cela fait 6 mois que la chatte est chouchoutée par sa famille d’accueil qui n’a jamais renoncé à se battre pour elle. Grâce au dévouement des bénévoles, la rescapée se porte bien et est prête à passer à la prochaine grande étape de sa vie : l’adoption.

Affectueuse, joueuse et sociable, Jaisa fera le bonheur de ses adoptants. Désormais, cette battante sait qu’elle n’aura plus jamais peur de souffrir du froid et de la solitude !

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© Little Wanderers NYC

Le conseil de Woopets : comment protéger votre chat contre le froid ?

En hiver, veillez à offrir un espace chaud et confortable à votre petit félin. Il existe, par exemple, des hamacs que vous pouvez accrocher à un radiateur.

Limitez les sorties lorsque les températures chutent, surtout pour les chats âgés ou à poils courts. Pensez également à vérifier ses coussinets après chaque promenade, car le gel et l’humidité peuvent les fragiliser. Une alimentation adaptée et une bonne hydratation l’aident également à mieux résister au froid durant l’hiver.