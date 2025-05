Malgré un fémur cassé, ce chaton impressionne les vétérinaires et évite finalement l'intervention chirurgicale

Baker est arrivé au Best Friends Felines avec un fémur cassé. Après consultation d’un vétérinaire, il a été décidé qu’il devait être opéré dans les prochains jours pour être guéri. Cependant, au fil des jours, les sauveteurs ont été étonnés de constater qu’il restait actif et dynamique malgré sa blessure. Ils ont donc retardé l’opération.

Difficile de savoir de quelle manière Baker s’est blessé. Son passé reste flou et il pourrait s’agir d’une blessure antérieure, comme l’ont expliqué les membres du refuge dans un témoignage rapporté par Love Meow : « Ils pensent qu'il s'agit d'une ancienne blessure, et même si on en sait peu sur son passé, cela ne semble pas avoir altéré sa douceur et son amour », indiquaient-ils.

Best Friends Felines / Facebook

Un comportement surprenant

Effectivement, Baker n’était pas du tout sur la défensive, comme pourrait l’être un chat qui souffre. D’ailleurs, le chaton ne semblait pas non plus être en souffrance. Au contraire, il a gardé son énergie et sa joie de vivre, comme s’il n’avait pas conscience de sa blessure.

Par conséquent, et puisque son corps était en plein développement, les vétérinaires ont décidé de reporter l’opération chirurgicale. Ils avaient espoir que Baker finirait par se rétablir avec une patte qui s’est auto-consolidée. Parallèlement, le félin menait une vie identique à celle de tous les chatons de son âge. Il était affectueux et très joueur.

Un félin robuste

Finalement, les semaines se sont écoulées et l’état de santé du quadrupède n’a fait que s’améliorer, à tel point que l’opération chirurgicale est devenue une option : « Baker est arrivé en soins il y a un peu plus d'un mois avec un fémur gravement cassé, et la semaine dernière, nous avons reçu la confirmation de l'un de nos vétérinaires partenaires qu'il guérissait toujours bien et ne devrait pas avoir besoin d'une intervention chirurgicale », assurait un porte-parole.

Le chaton robuste pourra poursuivre sa croissance et les étapes de sa vie sans encombre. Il sera d’ailleurs bientôt prêt à rejoindre une famille aimante !