Une femme ayant dépensé des milliers d'euros pour faire un régime à son chat est contrainte de verrouiller son réfrigérateur

La propriétaire de Keith le chat ne sait plus quoi faire pour aider son animal de compagnie à perdre du poids. Souffrant d’obésité sévère, le félin ne peut s’empêcher d’ouvrir les armoires ou de fouiller dans les poubelles pour satisfaire son insatiable appétit. La mère de famille se dit désespérée.

Le poids de Keith, un chat qui vit à Bristol en Angleterre, est plus proche de celui d’un chien de taille moyenne que d’un félin domestique. L’obésité dont il souffre inquiète beaucoup sa propriétaire, qui a vainement dépensé d’importantes sommes d’argent en tentant de l’aider, rapportait Metro ce mardi 14 septembre.

Sara Matthews, 47 ans, se sent aujourd’hui totalement démunie face à la situation de son chat. Elle avait adopté Keith au refuge où elle faisait du bénévolat, à l’occasion du 10e anniversaire de sa fille Charlie. Elle savait que ce chat avait quelques soucis de santé, notamment aux yeux, aux oreilles et sur le plan urinaire, mais elle ignorait que son plus grand problème avait trait à la nourriture et à son poids.

Bloque-portes sur le réfrigérateur et pots de nourriture verrouillés

Avant d’arriver au refuge, Keith avait souffert de sous-nutrition et de troubles gastriques. Il avait dû être soumis à un régime spécifique. Il avait la fâcheuse habitude de se faufiler hors de son box pour s’introduire dans les cages voisines et voler la nourriture de ses congénères.

Peu après son arrivée chez Sara Matthews, il s’était mis à fouiller dans les poubelles du quartier et il commençait à grossir de façon anormale. Sa maîtresse avait même été contrainte d’installer des bloque-portes sur le réfrigérateur et les armoires contenant les aliments, car il parvenait à les ouvrir pour se nourrir.



?Keith the Cat-Cow / Instagram

« J'ai dû mettre toutes ses rations dans des pots en plastique avec des couvercles à déclic. Nous avons essayé des puzzles à nourriture pour le ralentir, mais il les a renversés », raconte sa propriétaire.

En 7 années, le poids de Keith a plus que doublé, passant de 5 à près de 11 kilogrammes. Alors que Sara Matthews lui propose des aliments sains, comme de la viande ou du poisson frais, son chat préfère se mettre à la recherche de bouts de pizzas ou d’autres formes de nourriture qui lui sont néfastes.

La cause profonde de son obésité est encore un mystère

« Nous avons dépensé des dizaines de milliers de livres pour lui au fil des ans », déplore sa propriétaire. Elle évoque des paquets d’aliments spéciaux à 70 livres (80 euros environ) et près de 3000 euros déboursés pour diverses analyses. Des tests de diabète ou encore de la maladie de Cushing, qui se sont tous révélés négatifs.



?Keith the Cat-Cow / Instagram

« Il se peut que ce soit un problème neurologique, mais cela coûterait des milliers et des milliers de livres pour faire ces tests, et son assurance ne couvre pas cela », regrette Sara Matthews.

Celle-ci ne cache pas son désespoir. Il lui arrive souvent de pleurer, notamment après la pesée lors des consultations vétérinaires. Malgré tous les efforts déployés, le poids de Keith continue d’augmenter.

Malgré tout, il est un chat très joueur. Elle le compare d’ailleurs à un chien dans son attitude. Sara Matthews ajoute enfin que Charlie est autiste et que Keith est son meilleur ami. Sa présence est essentielle pour la fillette.

Keith the Cat-Cow / Instagram