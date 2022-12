Une famille vit 24 heures d'angoisse après le cambriolage de son domicile et la disparition de son chien

Une famille canadienne a vécu un double traumatisme : l’entrée par effraction à son domicile et la disparition de son chien lors de ce cambriolage. Informée, la police s’est mise à la recherche des suspects et surtout du canidé.

Les propriétaires de King sont soulagés. Ce chien, qui s’était volatilisé lors du cambriolage de leur maison, a été retrouvé sain et sauf le lendemain et remis à ses humains, rapportait CTV News.

Le lundi 21 novembre, la police de Calgary en Alberta (Canada) avait été appelée par une famille dont le domicile venait d’être visité. Un ou plusieurs individus y étaient, en effet, entrés par effraction, donnant lieu à la disparition du chien.

Ce dernier est un croisé Saint-Bernard / Mastiff de 34 kilogrammes et répondant au nom de King. Ni ses maîtres ni les forces de l’ordre ne savaient s’il avait été enlevé par les cambrioleurs ou s’il avait pris la fuite à leur arrivée, toujours d’après CTV News.



CTV News

Les premiers éléments d’enquête recueillis par les policiers leur ont permis d’établir que le cambriolage avait eu lieu entre 8h et 14h30 locales.

King retrouvé le jour suivant

La police a lancé un appel à témoin, notamment via sa plateforme de lutte contre la criminalité et les réseaux sociaux, et demande à quiconque possédant des enregistrements de vidéosurveillance susceptibles de faire avancer son enquête de les lui transmettre.



CTV News

Elle a annoncé, le lendemain, que King a finalement été retrouvé indemne, sans toutefois préciser les circonstances de son sauvetage. Le plus important est que le chien ait repris sa place au sein de sa famille, qui est à nouveau au complet.

A lire aussi : La réaction surprise d'un chien qui "déteste" les chats quand sa propriétaire lui présente un félin aveugle adopté au refuge

Pour le moment, aucun suspect n’a été arrêté ni identifié. Les investigations se poursuivent.