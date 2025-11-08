Des dizaines de personnes se rendent à la cérémonie de retraite d’un chat « chef de gare »

Il y a quelques années, Chocolat a été promu chef de gare dans l'entreprise où il avait l'habitude de se rendre quotidiennement. Plus qu'un rituel, il aimait y aller car c'était sa maison et les employés l'appréciaient beaucoup. Cependant, du fait de son âge avancé, il est désormais mieux pour lui de rejoindre un logement plus adéquat. Ses bienfaiteurs lui ont donc organisé une cérémonie de départ digne de ce nom.

Chocolat, surnommé Shoko, fait maintenant partie des chats totems de la gare Uzen-Komatsu, implantée à Kawanishi (Japon). Depuis 2019, l'animal a élu domicile sur place, cohabitant avec les employés et les voyageurs. Aujourd'hui, il est en âge de prendre sa retraite et a dit au revoir à tous ses amis humains. Lesquels garderont certainement un tendre souvenir de la boule de poils.

C'est plus précisément au printemps 2019 que le personnel de la station a rencontré Chocolat pour la première fois. Secouru par un organisme de sauvetage, il s'est avéré que le félin appréciait passer du temps dans la gare. En effet, il n'était pas perturbé par le remue-ménage de ce lieu, et au contraire, revenait régulièrement.

@chocolat_komatu / X



Un symbole

Finalement, à force de côtoyer le quadrupède loyal, les employés ont décidé de lui attribuer le statut de « chef de gare ». Un titre que l'animal n'a pas manqué d’honorer en s'investissant auprès de ses collègues humains, ainsi que des voyageurs. Chocolat diffusait de la joie et de la bonne humeur partout où il allait, et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer régulièrement sont reconnaissants pour cela.

Malheureusement pour eux, la situation du matou n'était plus idéale, car il prenait de l’âge. Pour son bien-être, il valait mieux lui offrir un foyer permanent dans lequel il pourrait se reposer. L'heure était venue pour lui de quitter ses fonctions et faire ses au revoir, alors quoi de mieux que d'organiser une grande cérémonie de départ à la retraite pour cela ?

Ses amis ont mis en place un pot de départ auquel tous ceux qui l’aimaient étaient conviés. La cérémonie a réuni de nombreuses personnes, comme l'indiquait le Straits Times . Chocolat a eu le droit à un discours, un cadeau sous forme de nourriture et une lettre d’appréciation.

Il a pris des photos avec ses amis et des journaux locaux ont même documenté cette journée symbolique. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses personnes regretteront le gentil félin !