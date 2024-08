Chaque jour, la propriétaire d’un chat kleptomane découvre les affaires volées à ses voisins

Taboo est une féline adorable, mais elle a un défaut : elle ne peut s’empêcher de voler. Depuis son plus jeune âge, la chatte s’empare de ce qui lui fait envie. Elle s’est mise à cambrioler ses maîtres, mais également ses voisins, au plus grand désarroi de sa propriétaire.

Les habitants d’un quartier d’Otley, au Royaume-Uni, ont certainement du mal à dormir sur leurs 2 oreilles depuis qu’une voisine féline nommée Taboo sème la terreur dans les environs. Expérimentée et minutieuse, elle vole leurs affaires pour les ramener chez elle. Aucune paire de chaussettes ou de gants de jardinage ne lui résiste.

Taboo a commencé les vols dès son plus jeune âge, rapportait Ilkley Gazette. Sa propriétaire, Sandra Danskin, a déclaré que la féline appartenait auparavant à sa fille, mais que celle-ci ne supportait plus son comportement et la lui avait confiée. La chatte passait effectivement son temps à voler les affaires du sèche-linge au rez-de-chaussée pour les ramener à l’étage.

© Sandra Danskin

Un coffre rempli de trésors

Cette initiation au cambriolage a beaucoup plu à Taboo, qui a enchaîné les vols depuis. Mais puisque les choses appartenant à ses maîtres ne lui convenaient plus, elle a commencé à se rendre chez ses voisins et à la déposséder de leurs biens. Sandra a progressivement vu les objets inconnus se multiplier chez elle : « Chaque fois que je rentre à la maison après mon travail, il y a toutes sortes de choses qui m'attendent, soit traînées par la chatière, soit laissées dans l'allée » témoignait-elle.

Taboo a un penchant pour les sous-vêtements et les gants de jardinage, qu’elle collectionne frénétiquement. Toutefois, si un autre objet lui donne envie, elle n’hésitera pas à le chaparder : « Nous avons même eu une demi-douzaine d’œufs une fois, encore dans leur boîte, mais tous cassés » affirmait Sandra.

© Sandra Danskin

Laquelle conserve précieusement chaque trésor de Taboo en espérant qu’il retrouvera son propriétaire. Elle poste d’ailleurs fréquemment des photos sur Facebook avec les objets et textiles volés au cas où quelqu’un aimerait les récupérer.

Avec humour, elle a déclaré avoir tenté de convaincre Taboo d’arrêter, mais la chatte ne compte pas renoncer à sa carrière de bandit !