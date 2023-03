Féru d'aventures, un chaton devient une véritable célébrité dans sa ville en s'invitant dans des lieux improbables

Si vous vous baladez dans les rues de Nailsea, en Angleterre, vous avez de fortes chances de croiser une petite boule de poils ayant élu domicile dans la plupart des lieux de la ville. Les salons de coiffure, l’école ou encore le cabinet du médecin n’ont plus de secret pour elle. Son nom ? Sushi !

Un félin qui a le goût de l’aventure

Ce chaton noir et blanc, âgé de 9 mois, appartient bel et bien à quelqu’un : une habitante du nom de Sandrine Hardie. Cette dernière reçoit de nombreux appels chaque semaine au sujet de son matou, qui pointe le bout de sa truffe dans de nouveaux endroits dès qu’il en a l’occasion !

« Une fois, des gens l’ont trouvé dans la rue et emmené chez un vétérinaire, pensant qu’il était perdu, raconte Sandrine au Somerset Live. Je suis toujours en train de sortir et d’aller le chercher à un endroit ou à un autre. En fait, je suis appelée presque tous les jours. Nous aimons nous assurer qu’il est bien à la maison avec nous, chaque soir. Heureusement, il nous suit toujours à coeur joie. »

Un jour, Sushi est même allé plus loin : il s’est endormi dans le lit d’un habitant de Nailsea ! Il s’était « faufilé pendant qu’ils sortaient les courses de la voiture », explique Sandrine. Une autre fois, le jeune félin s’est invité dans l’école Ravenswood, où il a rencontré les enfants qui « l’ont adoré », bien évidemment !

Par sécurité, sa maîtresse l’a équipé d’un traceur GPS. Ainsi, elle peut garder un oeil sur les moindres faits et gestes de son chaton baroudeur. Les habitants de la ville de Nailsea sont tout bonnement « tombés amoureux » de Sushi, et sont chaque jour de plus en plus nombreux à suivre ses voyages sur les réseaux sociaux. Une aventure qui ne fait que commencer !