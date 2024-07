Un chat espiègle fait semblant d'être perdu pour recevoir des câlins et des friandises (vidéo)

Si vous visitez Wadebridge (Angleterre) et que vous croisez un petit chat noir qui semble perdu, méfiez-vous, il s’agit peut-être de Charlie Charles. Dans cette ville de Cornouailles, le gentil minou est bien connu. Non seulement il a pris l’habitude de visiter certains établissements chaque jour, mais il prend aussi plaisir à faire semblant d’être un chat errant pour recevoir des caresses et des friandises. Un vrai personnage qui attire même la curiosité des touristes !