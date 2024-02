La joie communicative de ces 2 chats heureux de revoir leur maître après le travail (vidéo)

Tillie et Tommy, 2 adorables chats de race Ragdoll, font rire des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux. Leurs propriétaires filment leur quotidien ainsi que leurs petites habitudes. L’une d’elles, qui consiste à accueillir leur maître lorsqu’il rentre du travail, a particulièrement amusé les la Toile.

Les amis félins passent le plus clair de leur temps à s’amuser, se bagarrer et faire la sieste sur leur arbre à chat favori. Ils ont aussi un rituel aussi adorable que drôle, celui de célébrer l’arrivée de leur maître dans le couloir.

Ils sont impatients de voir leur humain

Newsweek a relayé une vidéo montrant les félins en action. Sur le clip, on les voit attendre impatiemment derrière la porte d’entrée, comme si quelque chose de l’autre côté retenait particulièrement leur attention. En réalité, ils savent que leur maître arrive et n’ont qu’une hâte : le retrouver ! Alors, quand leur maîtresse ouvre la porte, ils se précipitent à l’extérieur.

Le plus jeune, Tommy, court à grande vitesse vers son propriétaire adoré. Sa queue dressée montre à quel point il est heureux de le voir. Son congénère, quant à lui, se roule par terre de bonheur. On pourrait presque entendre son ronronnement à travers l’écran tant il semble aux anges !

Une race très affectueuse

Postée sur TikTok, la vidéo est rapidement devenue virale. Les internautes ont partagé des expériences similaires dans la section des commentaires : « Quand ma Ragdoll entend son père rentrer à la maison, elle court vers la porte d'entrée » écrivait une utilisatrice de la plateforme.

Il faut savoir que le Ragdoll, originaire des États-Unis, est connu pour sa grande gentillesse et sa loyauté envers sa famille. Les chats de cette race sont généralement très affectueux et aiment passer du temps avec leurs proches. Tillie et Tommy étaient certainement profondément ravis à l’idée de revoir leur bipède aimé et l’ont montré de la meilleure façon possible !