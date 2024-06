Un chat dévoile à sa famille désemparée le mystère de la porte de garage qui s'ouvrait systématiquement

On sait les chats malins, mais ils arrivent encore très souvent à nous surprendre par leur débrouillardise et leur capacité à résoudre certains problèmes qui paraissent pourtant complexes. L’attitude minet dont il est question ici illustre parfaitement ce constat.

Sheryl Koenig vit dans une ferme et a exercé divers métiers, dont ceux d’enseignante et d’ambulancière. C’est ce que l’on apprend sur son compte TikTok, où peut découvrir de nombreuses vidéos dont les vedettes sont les animaux qu’élève sa famille, mais aussi et surtout ses animaux de compagnie.

La maisonnée comprend, en effet, plusieurs chiens et chats, dont un adorable félin noir et blanc appelé Patches et un Loulou de Poméranie répondant au nom de Rocky. On peut d’ailleurs les voir dans un moment touchant de complicité dans cette vidéo :

La star du jour n’est toutefois aucun de ces 2 quadrupèdes. Il s’agit d’un chat noir dont le nom n’a pas été révélé. Ses propriétaires le savaient futé, mais ils étaient loin de se douter qu’il puisse être capable de leur jouer un tour aussi « sournois ». Ils s’en sont récemment rendu compte, élucidant au passage une énigme qui les laissait perplexes depuis un certain temps.

Ce chat passe le plus clair de son temps à l’extérieur et il arrivait fréquemment à ses humains de fermer toutes les portes de la maison alors qu’il était toujours dehors. Malgré cela, ils le retrouvaient systématiquement à l’intérieur. Personne ne savait comment il parvenait à rentrer alors que toutes les issues étaient closes.

En outre, ils constataient de plus en plus souvent que la porte intérieure du garage, celle donnant accès à la maison, était ouverte alors qu’ils étaient certains de l’avoir fermée.

Le mystère enfin levé

Un soir, ils se sont installés face à la porte en question et ont braqué la caméra de leur smartphone sur celle-ci. Comme le montre la vidéo ci-dessous que relaie Newsweek, l’entité qui était derrière ce mystère a enfin été identifiée.

Un peu comme dans un film d’honneur, la poignée bouge brusquement, puis la porte est poussée lentement dans un grincement inquiétant. Une paire d’yeux apparaît alors et s’avance tranquillement avant de pousser un petit miaulement, sous les rires de ses humains. C’était bien leur chat noir, le coupable…

