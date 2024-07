Adoptée par une école après une vie d’errance, cette chatte âgée apporte réconfort et soutien aux élèves qui en ont besoin (vidéo)

Les élèves de l'école primaire Outwoods à Atherstone (Angleterre) ont une chance incroyable. Pour les réconforter et les encourager, ils ont le plus mignon des soutiens : Cilla, une chatte de 12 ans qui vit dans l’école. Cette ancienne chatte errante est arrivée à l’école il y a maintenant 6 ans et elle n’en est jamais repartie pour le plus grand bonheur de tous ceux qui profitent de son influence positive.

Sally Taylor, l’actuelle directrice de l’école primaire Outwoods à Atherstone (Angleterre), n’était encore que directrice adjointe lorsque la minette est arrivée à l’école, maigre et affamée, il y a 6 ans. Amoureuse des chats, Beverley Dandy, la directrice de l’époque, l'a tout de suite emmenée chez le vétérinaire voisin. Elle a alors découvert que Cilla était équipée d’une micropuce, mais que ses propriétaires ne pouvaient plus s'occuper d'elle. L’école Outwoods est alors devenue sa maison.

Une maison hors du commun

Âgée aujourd’hui de 12 ans, la minette vit en effet en permanence dans l’école. La nuit, elle dort dans une des salles de classe, avec une chatière pour pouvoir aller et venir, et le week-end une rotation a été mise en place pour s’occuper d’elle. Elle dispose également de 6 lits dans l'école, dont 2 dans son endroit préféré, la bibliothèque. « Parfois, les enfants arrivent tôt à l'école pour s'asseoir avec elle et lire. », a déclaré Sally Taylor au Coventry Live.

Cilla the Outwoods Cat - Priscilla Outwoods / X

« Chaque matin, quand j'arrive, elle m'attend pour me saluer, ce qui me permet de bien commencer ma journée. Ensuite, elle passe du temps avec les élèves, en classe, pendant les récréations et sur le terrain de football pendant les matchs. C'est l'amie de tout le monde, même du chien de Berger Anglais de notre gardien Andy. Nous l'aimons tous énormément. », a également confié la directrice de l’école.

Cilla the Outwoods Cat - Priscilla Outwoods / X

Une influence positive

La chatte ne se contente pas de se prélasser et de se faire câliner, elle joue un rôle capital auprès des 400 enfants de l'école primaire Outwoods et de son personnel.

« Cilla, avec la description de poste de princesse, est la première sur notre liste de personnel et est louée dans nos rapports Ofsted [(rapports d’inspection)]. Elle fait partie intégrante de l'école et sait toujours quand le personnel stressé et les enfants anxieux ont besoin d'elle. Pendant notre semaine de tests SAT en mai, elle attendait dans le couloir tous les matins l'arrivée des élèves de Year 6 [(CM2 en France)]. La caresser les calmait avant leurs tests. », a expliqué Sally Taylor.

Cilla the Outwoods Cat - Priscilla Outwoods / X

Cette influence positive lui vaut aujourd’hui d’être l’une des finalistes des National Cat Awards 2024, organisés par l’association Cats Protection, dans la catégorie "Chats connectés", qui célèbre les petits félins qui rassemblent les communautés.

Selon Catherine Cottrell, directrice du marketing et des revenus de Cats Protection, « Cilla inspire toute une nouvelle génération d'amoureux des chats. C'est merveilleux de voir à quel point le personnel de l'école, les élèves et les parents s'engagent à ses côtés […]. Chaque école a besoin d'une Cilla. »