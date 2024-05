L'émouvant moment où un chat d'habitude distant et rebelle surprend sa maîtresse par un geste d'une grande tendresse (vidéo)

Chaque chat possède des traits de personnalité qui lui sont propres et qui font de lui un être unique. Là où certains sont affectueux et attachants à l’extrême, d’autres préfèrent rester distants et ne sont pas friands de câlins. Le minet dont il s’agit ici fait partie de cette dernière catégorie. Sa maîtresse était donc à mille lieues de penser qu’elle finirait par avoir droit à une manifestation de tendresse comme celle qu’elle a réussi à capturer via sa caméra.

Amy, alias « @earringsbyamy » sur TikTok, consacre la majeure partie de ses vidéos à la présentation de ses créations. Cette jeune artiste de 24 ans, originaire de Bradford dans le nord de l’Angleterre, conçoit en effet des bijoux personnalisés et originaux, mais la séquence qui nous intéresse ici a son chat pour protagoniste et non pas l’un de ses produits.

Elle totalise des centaines de milliers de vues sur le réseau social et elle est relayée par Newsweek. Le félin en question est de race Bleu Russe, plus précisément de la variété Nebelung qui se caractérise notamment par son poil de longueur moyenne.

Comme la plupart des Bleus Russes, le chat d’Amy est assez réservé et indépendant. Il lui arrive également d’avoir un comportement rebelle et n’est pas vraiment du genre à entrer dans des effusions de tendresse, y compris envers sa propriétaire, qui était donc d’autant plus agréablement surprise par l’attitude qu’il a récemment affichée alors qu’elle tournait une vidéo dans un tout autre but.



@earringsbyamy / TikTok

Un tape-m’en cinq, cerise sur le gâteau

Sa caméra a effectivement capturé un moment qu’elle ne s’attendait pas du tout à vivre avec son matou. Ce dernier s’est assis sur ses genoux et a réagi très favorablement à ses caresses. Mieux encore, il est allé jusqu’à effectuer un « tape-m’en cinq » quand elle lui a tendu la main, chose qu’il n’avait jamais faite auparavant. Son humaine n’en demandait pas tant…

Amy n’en croyait pas ses yeux et n’a pas pu s’empêcher de sourire. Le fait que la scène ait pu être filmée n’a fait qu’accentuer la joie incommensurable qu’elle a ressentie à ce moment-là.

Voici la vidéo :

