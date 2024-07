La nouvelle vie de Yuri, chat ayant rompu avec l'errance après avoir arpenté les jardins du quartier pendant des mois

A Londres, un chat tigré errant s’était retrouvé sans famille du jour au lendemain. Il vagabondait dans le quartier en sautant d’un jardin à un autre. Plusieurs habitants avaient pris l’habitude de lui laisser à manger, dont Nicola. Cette dernière l’aurait volontiers accueilli ou même adopté si elle ne devait pas s’occuper de ses 2 amis félins.



« Ce chat m’a fait pleurer quasiment toutes les nuits. Il voulait de la nourriture, mais aussi un foyer agréable et chaleureux », dit-elle à Love Meow. Comme elle, tout le monde était touché par la douceur et la gentillesse de ce matou et savait qu’il avait plus que jamais besoin de changer de vie.



Le voisinage a contacté le refuge local The Stray Cat Club à son sujet et ce dernier a rapidement envoyé une équipe le prendre en charge. Appelé Yuri par ses bienfaiteurs, le chat a d’abord été examiné par un vétérinaire. Celui-ci a estimé son âge à 3 ans et constatait qu’il avait plusieurs dents cassées, lui occasionnant inconfort et douleur.

Après l’extraction des dents en question et les soins, il se sentait déjà beaucoup mieux. Yuri a ensuite été confié à une famille d’accueil et s’est vite adapté à la vie d’intérieur, se sentant enfin en sécurité et en confiance.



« Un chat doux et affectueux »

« Yuri s'est bien remis de ses soins dentaires. C'est un chat doux et affectueux qui aime beaucoup l'agitation et l'attention, mais selon ses propres conditions », indique The Stray Cat Club.

Le chat a choisi ses endroits préférés dans sa nouvelle maison : le lit dans la chambre à coucher et le rebord de la fenêtre, où il passe de longs moments à observer ce qui se passe dehors.



Yuri est désormais prêt pour la prochaine grande étape : l’adoption. L’équipe du Stray Cat Club espère lui trouver rapidement la famille aimante et attentionnée qu’il mérite.

