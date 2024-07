Le bonheur immense d'une femme adoptant le chat de sa défunte soeur 5 ans après et constatant qu'il la reconnaît (vidéo)

Le hasard a fait qu’un chat dont la propriétaire est décédée a fini par être adopté par la sœur de cette dernière après être passé par une autre famille. La jeune femme, qui se demandait si le félin allait la reconnaître alors qu’ils ne s’étaient plus revus depuis des années, a rapidement eu la réponse à sa question.

La vie avec les animaux nous réserve parfois quelques surprises. Celle que Brii Payne a eue est de taille et d’autant plus émouvante qu’elle est liée à sa regrettée sœur.

Cette jeune femme se décrit comme étant mannequin et directrice de la création sur son compte Instagram. C’est justement sur le réseau social que Brii Payne a récemment partagé une vidéo racontant le retour dans le giron familial d’un être cher qui l’avait quitté à cause d’un triste évènement.

« Eh bien, ma vie est officiellement un film », a-t-elle écrit en légende de cette publication qui a ému de nombreux internautes et que relaie PetHelpful.

La vidéo en question montre un chat au pelage roux et blanc passant devant elle et se frottant contre son visage. La manœuvre affectueuse du matou répond clairement à la question qu’elle posait à ses abonnés : « Je ne l’ai pas vu depuis près de 5 ans. Pensez-vous qu’il me reconnaîtra ? »

Ce chat était le meilleur ami de sa sœur et ils étaient extrêmement attachés l’un à l’autre. On les voit d’ailleurs se donner un bisou en tout début de vidéo. Malheureusement, la disparition de la sœur de Brii Payne était survenue de manière tragique. A la suite de son décès, son animal de compagnie avait été adopté par une autre famille.



« Mais je suis là pour ça »

Récemment, les circonstances ont fait que ses propriétaires n’étaient plus en mesure de le garder. Ils lui cherchaient un nouveau foyer aimant et ont lancé un appel dans ce sens sur Facebook.

La publication a justement été vue par Brii Payne qui les a tout de suite contactés en vue d’adopter le quadrupède.

« J’ai évidemment fait tout ce qu’une personne sensée aurait fait et l’a ramené à la maison », indique l’artiste. « Je ne m'attendais pas à ce que cela m'arrive et de cette façon. Mais je suis là pour ça », poursuit-elle.

A travers ce chat, c’est le souvenir de la sœur de Brii Payne qui perdure.