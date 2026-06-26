Découverts dans un panier de supermarché jeté dans les buissons, 5 chatons sont secourus à temps grâce à un passant vigilant (vidéo)

Abandonnés dans des conditions alarmantes au bord d’une route irlandaise, 5 chatons ont échappé au pire grâce à une intervention providentielle. Pris en charge par une association, ils ont depuis rejoint une famille d’accueil où ils grandissent en toute sécurité. Leur prochaine étape sera désormais de trouver un foyer définitif.

En Irlande, un passant ayant entendu des pleurs est allé voir du côté des buissons bordant la route, d'où ces cris de détresse semblaient provenir. Il a alors découvert un panier de supermarché renversé au milieu de la végétation. A l'intérieur se trouvaient 5 malheureux chatons livrés à eux-mêmes et terrifiés, rapportait The Dodo .

Le bon samaritain n'a pas hésité une seule seconde à leur venir en aide. Il les a mis en sécurité et a immédiatement contacté l'association locale de protection animale Galway SPCA.

« Nous sommes reconnaissants qu'ils aient été retrouvés avant qu'il ne se passe quelque chose de bien pire », peut-on lire sur la page Facebook de l'organisation, qui a partagé une vidéo du sauvetage des petits félins.

Cette période de l'année correspondant à la saison des naissances de chatons, les associations telles que la Galway SPCA ont du mal à faire face à l'afflux d'animaux à prendre en charge, mais leurs équipes se mobilisent et passent à l'action chaque fois qu'il y a une vie à sauver.

Beaker, Bunsen, Cuvette, Petri et Pipette

« Cette petite famille est désormais en sécurité et reçoit les soins dont elle a besoin », assure l'association irlandaise.

Les 5 chatons ont été appelés Beaker, Bunsen, Cuvette, Petri et Pipette. Ils ont passé quelques semaines au refuge, puis ont été confiés à une famille d'accueil au sein de laquelle ils grandissent et s'épanouissent.

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Galway SPCA / Facebook

Ils continuent de faire l'objet d'un suivi vétérinaire et d'apprendre les bases de la vie de chat en attendant d'être prêts pour l'adoption.

L'info Woopets : la socialisation de chatons recueillis est-elle plus facile lorsqu'ils restent avec leur fratrie ?

Dans la plupart des cas, oui. Lorsqu'ils grandissent ensemble, les chatons continuent d'apprendre les codes sociaux essentiels de leur espèce : contrôle de la morsure, communication, gestion de la frustration ou encore jeux appropriés. Ces interactions quotidiennes participent à leur équilibre comportemental.

La présence de frères et sœurs peut également réduire le stress lié à un changement d'environnement. Pour des chatons ayant vécu une expérience difficile, comme un abandon précoce, rester en groupe durant leur prise en charge favorise souvent une meilleure confiance envers leur entourage et facilite leur socialisation avant l'adoption.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les associations et familles d'accueil essaient, lorsque cela est possible, de maintenir les portées ensemble pendant leurs premières semaines de développement.

Néanmoins, le processus de socialisation est incomplet s'il se limite aux membres de la portée et, plus globalement, à ceux de leur espèce. Il est indispensable de faire en sorte que les chats rencontrent un maximum d'autres animaux et d'humains.