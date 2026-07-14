Elle pensait avoir commis une erreur en adoptant un 2e chat mais les félins ont surmonté leurs différences pour devenir inséparables

Trixie et Obi ont fini par nouer une belle complicité après des débuts particulièrement difficiles. Leur propriétaire, qui avait cru avoir fait une grave erreur en adoptant un second chat, a finalement assisté à une transformation aussi touchante qu'inattendue.

Propriétaire d'une chatte appelée Trixie, Sarah a décidé d'adopter un 2e félin pour qu'elle se sente moins seule. Si l'entente entre les congénères a tardé à s'installer, au point d'instiller le doute dans l'esprit de leur propriétaire, ils ont fini par changer d'attitude l'un envers l'autre. Leur histoire est racontée par The Dodo sur sa chaîne YouTube.

Trixie faisait partie de la famille de Sarah depuis 6 ans. La chatte tabby s'était toujours montrée « très gentille, très douce », dit son humaine. Elle avait néanmoins « commencé à se montrer moins sociable », en particulier à l'égard de celle-ci.



The Dodo / YouTube

Pour sa maîtresse, elle avait très probablement besoin d'un compagnon. Sarah avait donc adopté un chat mâle plus jeune appelé Obi.



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Les présentations avaient d'abord eu lieu sans contact physique direct. Les 2 chats pouvaient seulement se voir à travers une vitre, s'entendre et se sentir. Ils ont ensuite été placés dans la même pièce.

Si Obi semblait vouloir aller vers Trixie, cette dernière affichait une tout autre attitude. Elle refusait catégoriquement sa présence, feulant ou partant en courant chaque fois qu'il tentait de s'approcher d'elle.



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« Il a rapidement semblé que ce serait une relation à sens unique », raconte Sarah à The Dodo. La situation était telle qu'elle pensait avoir « commis la pire erreur de [sa] vie ».

Malgré tout, elle s'est efforcée de rester optimiste. Elle espérait les voir finir par surmonter leurs différences pour, au moins, se tolérer mutuellement.

Le nez à nez qui change tout

Un jour, Obi et Trixie se sont donné un « bisou », collant leurs nez l'un contre l'autre. A partir de ce moment précis, Sarah a compris que leur relation était en train de basculer du bon côté. C'est effectivement ce qui s'est passé.



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Dès lors, les félins se sont rapprochés et il leur arrive même de dormir côte à côte. S'ils ne s'échangent pas encore les câlins, ils commencent à s'apprécier et on est loin de la tension et de la méfiance qui régnaient au départ.

« Maintenant, je me sens soulagée et très heureuse que Trixie soit sortie de sa coquille », confie leur maîtresse. La chatte joue désormais plus souvent et semble avoir retrouvé son âme de chaton. Quant à Obi, il « est devenu un élément positif de ce foyer. Je pense que Trixie commence à partager cette opinion ».



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