Un chat part chercher sa couverture pour participer à la soirée film organisée par ses maîtres (vidéo)

Pop-corn, canapé confortable et coussins moelleux sont souvent le trio gagnant pour une soirée cinéma réussie. Loki, lui, apporte aussi son petit plaid pour s’installer avec sa famille. Le félin ne manquerait pour rien au monde ce moment partagé avec ses proches !

Les internautes ont fondu devant Loki, un gentil tabby très proche de sa famille. Quand celle-ci organise une soirée cinéma, le félin s’empresse d’aller chercher sa couverture pour s’allonger confortablement aux côtés de ses humains aimants. Un comportement tout bonnement adorable.

Loki est un chat très proche de ses propriétaires, mentionnait Newsweek. Il aime passer du temps avec eux : « Loki veut nous rejoindre pour tout ce que nous faisons [...] Il aime être avec les gens et ne veut jamais rester seul » témoignait sa propriétaire Danielle.

Déjà à l’époque, au moment de son adoption, il s’était fait remarquer par sa volonté d'attirer l'attention : « Il criait et piaffait dans la cage, exigeant que je le laisse sortir. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'attention. Je savais que je devais l'emmener avec moi » se remémorait la femme.

Un membre de la famille à part entière

Le tempérament de Loki s’est affirmé quand il a posé les pattes chez Danielle et son compagnon Alex. C’est une boule de poils qui aime être au centre de l’attention et participer à toutes les activités familiales, dont les soirées télévision. Sur TikTok, sa maîtresse a publié un clip dans lequel on le voit se précipiter avec une couverture dans la bouche.

Il se dirige vers le canapé pour rejoindre ses maîtres qui s’apprêtent à lancer un film. Pas question de manquer le début ! Loki est « prêt », selon la légende renseignée sous la vidéo : « Il aime vraiment les soirées cinéma » précisait Danielle dans les commentaires.

Le clip est devenu viral, comptabilisant plus de 16 millions de vues. Les utilisateurs de la plateforme étaient hilares en voyant Loki agir ainsi. Certains ont affirmé que leur propre animal faisait de même : « Notre chat a aussi une couverture !! Il nous l'apporte lorsqu'il a besoin de réconfort puis le mâche jusqu'à s'endormir » écrivait un internaute.

Qu’ils souhaitent passer du temps en famille ou être réconfortés, les chats savent comment nous attendrir !