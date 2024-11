Ce petit chien féru de télévision ne tient pas en place face à un documentaire animalier qui le fascine (vidéo)

Quand il est l’heure pour Kevin de s’adonner à son activité préférée, ce petit chien s’arrange pour que sa propriétaire le sache et fasse le nécessaire le plus vite possible. Le hobby de ce Norfolk Terrier consiste tout simplement à regarder la télévision. Si ses goûts télévisuels sont très variés, il est particulièrement friand de documentaires animaliers.

Kevin, chien de race Norfolk Terrier âgé de 8 ans, est la vedette du compte TikTok « @doggleboxkevin ». La plupart des vidéos que l’on peut y découvrir le montrent alors qu’il s’adonne à son passe-temps favori ; regarder la télévision.

Le petit quadrupède féru du petit écran pourrait passer des heures face au poste si cela ne tenait qu’à lui. D’après sa propriétaire Sam Spencer, âgée de 31 ans et originaire de Bristol en Angleterre, cette passion l’anime depuis toujours. Elle le qualifie même, en plaisantant, de « chien de la génération Z ».



@doggleboxkevin / TikTok

Il suffit de le voir frétiller et sautiller sur son pouf, les yeux rivés sur la télévision, pour comprendre à quel point cette activité le fascine. C’est précisément ce qu’il fait dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 29 octobre 2024 sur TikTok et relayée par Newsweek :

Kevin y regarde un épisode de « Notre planète », une série documentaire britannique. Dans ce numéro, une meute de lycaons pourchasse des buffles, et le Norfolk Terrier est complètement captivé par le spectacle qui se joue sous ses yeux. Il vit intensément cette scène et y réagit en frémissant et en aboyant frénétiquement.

Kevin déteste 2 choses : que la télévision soit éteinte et le sport

Kevin est tellement obsédé par la télévision qu’il a trouvé le moyen de faire comprendre à sa maîtresse qu’il veut qu’elle l’allume. Pour ce faire, il saute sur son pouf et se met à aboyer en direction de Sam Spencer jusqu’à ce qu’elle saisisse enfin la télécommande et exauce son souhait. On peut le voir à l’œuvre dans cette autre vidéo :

« Il regarde la plupart des émissions, mais il n'aime pas beaucoup le sport, explique sa propriétaire à Newsweek. Il demande à changer de chaîne en aboyant s'il y a trop de football à l'antenne […]. Actuellement, son émission préférée concerne les grands félins. »