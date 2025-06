Face à un oiseau venu le saluer, ce chat reste impassible et préfère profiter du moment en silence (vidéo)

Si de nombreux félins conservent leur instinct de chasse et ne peuvent s’empêcher de courir après les proies qu’ils croisent, d’autres sont plus domestiques. Ils ne voient certainement pas l’intérêt de chasser, puisqu’ils ne manquent de rien à la maison ! C’est probablement le cas d’un chat filmé impassible face à un oiseau.

Les propriétaires d’un chat qui a accès à l’extérieur ont peut-être déjà reçu des “cadeaux” de la part de leurs boules de poils. Ces derniers, chassés par les soins des félins, sont la preuve qu’ils ont conservé leur instinct malgré leur domestication. Toutefois, celui-ci n’est plus systématique chez tous les chats, car certains n’ont aucune envie de courir après les rongeurs, ou encore, les oiseaux.

Preuve à l’appui, le tabby d’une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Pethelpful. L’animal filmé semble n’avoir aucune volonté de chasser lorsqu’un oiseau vient se poser à quelques centimètres de lui. Il fait de la présence du volatile un non-événement, ce qui a beaucoup amusé les internautes.

@purr_furr_cuteness / Instagram

« Compétences de survie et de chasse à 0 % »

Dans la vidéo, on découvre le félin au pelage roux assis sur une chaise dans le jardin. Un oiseau s’est installé sur le dossier et semble ne pas craindre le chat, car il ne bouge pas d’un cil. On remarque 2 petites pattes appartenant à un autre félin caché derrière la chaise. Ce dernier taquine gentiment le volatile en lui donnant des petits coups, mais sans faire d’efforts. Il n’est pas là pour le chasser non plus.

À aucun moment l’oiseau ne tente de fuir, sentant probablement qu’il n’est pas en danger. Cela rend la scène d’autant plus cocasse, car aucun des animaux ne réagit de façon ordinaire : « C’est le premier jour de tout le monde au travail », partageait l’utilisateur de TikTok à l’origine de la publication.

Les internautes étaient tout aussi amusés par la vidéo et ont réagi dans la section des commentaires : « Le chat brun admire juste le quartier avec son voisin », affirmait une personne. D'autres ont supposé que l’oiseau était un bébé, ce qui fait qu’il n’a pas conscience du danger. Par chance, si c’est effectivement le cas, il est tombé sur les félins les plus amicaux qu’il aurait pu croiser.