C'était tout ou rien, une famille refuse de séparer le trio et adopte la mère ainsi que ses 2 chatons

Au cours de l’automne dernier, l’association américaine Foster Kitten Mama a tendu la main à une chatte et ses 2 chatons, même s’ils se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres. Placés en foyer d’accueil, les félins ont pu découvrir le confort de la vie en intérieur et l’amour des humains. Mais leur plus beau cadeau est arrivé juste avant Noël…

Il y a quelques mois, Heidi Shoemaker – la fondatrice de Foster Kitten Mama – a été contactée au sujet d’une chatte et de ses 2 petits, qui se trouvaient à plusieurs États de distance. La petite famille avait besoin d’un foyer d’accueil en urgence, rapporte Love Meow.

Grâce à un réseau de bénévoles au grand cœur, le trio a été transporté en toute sécurité jusqu’à son nouveau nid douillet. À son arrivée, la maman – baptisée affectueusement Cinnamon (« Cannelle » en français) – a témoigné toute sa reconnaissance.

© Foster Kitten Mama

Une vie épanouie

Grâce à l’intervention de cette association, la chatte et ses précieux cœurs sur pattes ont pu savourer les plaisirs simples de la vie en intérieur. Les chatons, nommés Sage (« Sauge ») et Clove (« Clou de girofle »), ont ainsi grandi dans des conditions optimales. Cinnamon les a regardés avec fierté franchir chaque étape de leur développement.

En plus d’être une mère aimante et dévouée, elle a retrouvé son âme de chaton au sein de sa famille d’accueil. Après avoir connu le stress de la rue, elle pouvait enfin se détendre et s’amuser.

Ses 2 jeunes boules de poils, très joueuses également, profitent de la seconde chance qui leur a été offerte et passent leur temps à jouer en toute insouciance, ce qu’elles n’auraient pas pu faire si elles n’avaient pas été sauvées…

© Foster Kitten Mama

Un merveilleux cadeau de Noël

Cinnamon, Sage et Clove ont toujours formé un trio très soudé. Les séparer aurait été très difficile… Heidi Shoemaker espérait de tout son cœur les voir vivre ensemble pour le restant de leurs jours.

Quelques jours avant Noël, une famille a rencontré les félins… et ressenti le grand frisson du coup de foudre pour les 3 ! Ne voulant pas les séparer, elle a décidé de les adopter. C’est ainsi que Cinnamon, Sage et Clove ont posé la patte ensemble dans leur nouveau foyer, où ils ont pu profiter de la magie des fêtes. Cette adoption multiple est le plus beau cadeau de leur vie !