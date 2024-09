Ils adoptent un chat pour éloigner les rongeurs, mais le félin se montre un peu trop amical (vidéo)

Melissa Rockwell, une Américaine originaire du Michigan, a convaincu son mari d’adopter un chat pour chasser les nuisibles de leur propriété. Cependant, au lieu d’éloigner les rongeurs, le félin les acceptait volontiers chez lui et leur offrait même l’hospitalité !

Les chats sont de redoutables prédateurs face aux rongeurs. Ils sont fréquemment utilisés dans les fermes, les hangars, ou encore les sous-sols pour chasser ces derniers et protéger les stocks de nourriture, entre autres.

@raisingbravearrows / Instagram

Un employé douteux

Melissa et son époux étaient souvent confrontés aux nuisibles, alors la femme a pensé qu’il pourrait être judicieux d’adopter un chat pour y remédier. Son argumentaire a finalement convaincu son mari et une boule de poils a rejoint leur maison. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que cette dernière avait prévu de profiter de sa nouvelle vie plutôt que de travailler.

Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Newsweek, on découvre le chat allongé sur le paillasson de l’entrée. Un raton laveur se trouve face à lui et, en plus d’empiéter sur son territoire, mange dans sa gamelle. Si les propriétaires du félin s’attendaient à ce que ce dernier sorte les griffes, c’était raté, car il n’avait pas l’intention de contrarier son invité. Il l’a laissé se nourrir en toute tranquillité.

Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, comptabilisant des milliers de vues. Les internautes ont fait preuve d’humour dans la section des commentaires : « Les ratons sont des procyonidés, pas des rongeurs. C'est au-delà de mes fonctions » plaisantait l’un d’eux en imaginant ce qu’avait pu penser le chat.

De façon plus rationnelle, d’autres ont souligné le fait que les ratons laveurs pouvaient se montrer très agressifs envers les chats, d’autant plus quand il y a de la nourriture en jeu. Le félin a donc pu flairer le danger et s’est mis en retrait. Quoi qu’il en soit, Melissa et son mari devront réfléchir à une autre solution pour éloigner les visiteurs surprise de chez eux !