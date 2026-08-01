Enlevé à 2 reprises à quelques jours d’intervalle, un chaton sans puce électronique retrouvé par la police est de retour auprès des siens

Jorgina, la chatte de 4 mois qui réside à Dijon, a été emmenée à tort par des inconnus par 2 fois. De retour auprès de ses propriétaires, notamment grâce à l’intervention de la Police nationale, elle sera sans doute équipée prochainement d’une puce d’identification pour ne plus connaître ce genre de déboires.

En l’espace de 4 mois, raconte Actu, Jorgina a été enlevée par 2 inconnus pensant agir pour sauver l’animal, semble-t-il.

Retrouvée une première fois

La chatte a d’abord été retrouvée par des passants qui pensaient qu’elle était abandonnée. Elle a pu retourner auprès de sa maîtresse, mais son histoire ne s’est pas arrêtée là, avec un nouvel enlèvement quelques jours plus tard.

Un second enlèvement

3 jours plus tard, la chatte était en train de jouer à proximité du domicile de sa maîtresse, dans le quartier de Montmuzard, et a été repérée par des automobilistes. Selon le rapport établi plus tard par la police, un véhicule s’est arrêté près de l’endroit où la chatte se trouvait, et une femme en est sortie pour prendre le chat. La propriétaire se trouvait sur place, et n’a pas pu agir pour récupérer Jorgina.

Une affaire à résoudre

Dès le lendemain matin, la propriétaire a déposé plainte. Une enquête a débuté, menée par la division de la criminalité territoriale de la direction interdépartementale de la police nationale.

Des photos de la chatonne ont été fournies pour pouvoir mener l’enquête à bien. Assez rapidement, les policiers ont émis l’hypothèse du vol, Jorgina pouvant être confondue avec un chat de race.

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Un dénouement marqué par le soulagement

C’est finalement une annonce en ligne qui a attiré l’attention des policiers. Sur Facebook, une femme expliquait avoir trouvé un chat errant sans mode d’identification. A priori, les informations à propos de l’animal concordaient avec Jorgina. Une fois sur place, les enquêteurs ont confirmé son identité grâce à une inspection précise du pelage de l’animal. Le chaton qui n’était pas pucé ni tatoué a pu rejoindre sa maîtresse quelque temps plus tard.

Quelles sont les obligations en matière d’identification animale en France ?

En France, pour les chiens et les chats, l’identification est obligatoire sous la forme de puce électronique depuis 2011 :

A partir de 4 mois pour le chien

A partir de 7 mois pour le chat

Par ce biais, l’animal est enregistré sur le fichier national d’identification, l’I-CAD.

Si l’animal n’est pas équipé, le propriétaire s’expose à une amende de 750€.