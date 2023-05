Chat kidnappé par un ex-petit ami rancunier : la police se lance sur ses traces et demande l'aide du public

L’ancien compagnon d’une jeune femme a décidé de « se venger » de cette dernière en s’en prenant à son chat. L’individu a kidnappé l’animal, qui restait introuvable pendant des jours et au sujet duquel on craignait le pire. La police a engagé une véritable course contre la montre pour tenter de localiser le félin au plus vite et d’interpeller son ravisseur.