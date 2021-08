Enfermé dans une maison pendant 2 mois, un chat survit en grignotant du papier

52, c'est le nombre de jours que Finn a passé seul dans une maison aux Pays-Bas. Le chat, traumatisé par cette expérience éprouvante, a été pris en charge par un vétérinaire qui a décelé des morceaux de papier dans son estomac.

Finn a été découvert enfermé dans une maison située dans la banlieue de Rotterdam. Ce sont les nouveaux propriétaires des lieux qui, après avoir acheté la demeure lors d'une vente aux enchères, sont tombés nez à nez avec le félin. Ce dernier a été récupéré par des agents de la protection animale, puis transporté d'urgence chez un vétérinaire. D'après Daily Star, il aurait été livré à lui-même pendant 2 mois.

Très maigre, il a été placé sous perfusion dès son arrivée dans le cabinet médical. Le soigneur a été surpris en repérant du papier dans son estomac, qu'il a certainement mangé en désespoir de cause. En ce qui concerne l'hydratation, « il devait y avoir un robinet qui fuyait quelque part où il pouvait boire », a supposé Dik Nagtegaal, membre de l'agence néerlandaise de protection des animaux. Bien qu'il ait traversé une épreuve difficile, Finn semble être, heureusement, en bonne santé.

© Dierenopvangcentrum Vlaardingen / Facebook

La police recherche l'ancien propriétaire

Mais à la suite de son isolement forcé et de cet acte de maltraitance, le tigré est « en colère » et accorde difficilement sa confiance aux humains. « En temps voulu, nous trouverons un propriétaire approprié », a déclaré Dik Nagtegaal. Une collecte de fonds mise en place récemment a déjà permis de récolter plusieurs milliers d'euros. Ces dons serviront à payer le traitement du chat, mais aussi les vaccins, le vermifuge, une puce électronique et sa stérilisation.

Finn est désormais entre de bonnes mains et son avenir est assuré.

A lire aussi : Une étudiante fait tout pour venir en aide à un chat errant terrifié par les humains (vidéo)

L'ancien propriétaire de la demeure n'a pas été aperçu depuis le début du mois de juillet. La police, qui mène une enquête, envisage la possibilité qu'il ait abandonné son compagnon à 4 pattes volontairement, sans eau ni nourriture pour subsister. Il pourrait être poursuivi pour acte de cruauté envers les animaux.