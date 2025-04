Elles se rendent au magasin pour acheter de la litière pour chat et en ressortent avec un nouvel ami félin (vidéo)

Arynn n’avait pas spécialement prévu de rentrer de l’animalerie avec un nouveau compagnon pour son chat Channing. La jeune femme n’a pourtant pas résisté au charme d’un jeune félin noir issu d’un refuge et qui attendait sa chance.

Lillian Vo, 27 ans et postant sur TikTok sous le pseudonyme « @lillvo », et son amie Arynn se sont rendues à une animalerie du Texas (Etats-Unis) afin d’acheter de la litière pour leurs chats.

Dans ce magasin d’une grande chaîne comme dans tant d’autres, des animaux provenant de refuges de la région sont régulièrement présentés aux clients pour leur donner davantage de visibilité et les aider à trouver des familles aimantes.

Lillian Vo et Arynn le savaient probablement, mais aucune d’elles n’avait l’intention d’adopter ce jour-là. La première avait déjà 3 chats et Arynn est la propriétaire d’un Scottish Fold répondant au nom de Channing. Elles étaient là simplement pour renouveler leur stock de litière et avaient l’intention de s’y tenir.

C’était sans compter le charme ravageur de Bear, jeune chat au pelage noir, au regard profond et que l’on prendrait pour une mini panthère. Arynn et son amie ont eu le coup de foudre pour ce superbe minet, mais une seule d’entre elles pouvait l’adopter. Elles ont vite pris leur décision.



« Nous avons vu Bear (le chat dans la vidéo) et sommes tombées amoureuses, raconte Lillian Vo. Mon amie et moi nous demandions qui allait l'adopter. Comme j'ai déjà 3 chats, j'ai dit à mon amie Arynn qu'elle devrait en adopter un pour que son chat puisse avoir un frère ! »

« On l'a rencontré et elle a complètement craqué pour lui »

C’est effectivement ce qui s’est produit. Le duo a signifié au personnel de l’animalerie qu’Arynn avait l’intention d’adopter Bear. « On l'a rencontré et elle a complètement craqué pour lui, relate la tiktokeuse. Elle a signé les papiers et l'a ramené chez elle. »

Depuis, Bear coule des jours heureux dans sa nouvelle maison et au sein de sa nouvelle famille. Lui et Channing apprennent à se connaître et à devenir amis.

« Il leur a fallu une semaine pour s’habituer l’un à l’autre et maintenant, ils sont les meilleurs des frères, indique Arynn à ce propos. Bear aime agir comme un chiot. Il met le bazar, mais il est si gentil et adore les câlins. »

Postée le 24 février 2025 sur TikTok où elle a généré plus de 900 000 vues, la vidéo en question est relayée par Newsweek. La voici :

