Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants

Au début du mois de décembre, une adorable petite boule de poils a été trouvée derrière le compacteur de déchets d’un centre commercial. Grâce à l’intervention d’une bonne samaritaine, le chaton a fait ses adieux aux nuits froides et a découvert les joies de la vie en intérieur.

Le 16 décembre, une internaute connue sur Reddit sous le pseudonyme u/khaosgl108 a partagé l’histoire d’un chaton qu’elle a découvert derrière le compacteur de déchets d’un centre commercial, rapporte Newsweek.

Sur la première photo de sa publication, on peut voir le jeune rescapé à la robe tigrée arborer des yeux grands ouverts et un air perplexe dans les bras de sa sauveuse. Les clichés suivants révèlent une belle transformation : l’animal semble détendu et paisible. Il savoure pleinement les petits plaisirs de la vie en intérieur, en particulier les siestes sur les couvertures douillettes !

Un chat de race ?

« Après un bon bain chaud, il a dormi comme un loir toute la nuit, déclare la bonne samaritaine sur Reddit, il a fait environ 0 °C dehors, alors ça doit être agréable d’être à l’intérieur. »

L’utilisatrice de la célèbre plateforme a également noté que son petit protégé présentait les caractéristiques du Maine Coon. En effet, il a « de grandes pattes, des oreilles pointues et un pelage très duveteux ».

Pour l’heure, il n’y a aucune mention explicite concernant son adoption officielle. Toutefois, il semblerait que la famille de sa sauveteuse compte bien le garder. Après avoir supposé la race du chaton, la bonne samaritaine a effectivement écrit : « Nous verrons dans quelques mois ! »

« Merci de l’avoir sauvé »

Depuis sa mise en ligne, la publication concernant le sauvetage de ce chaton a touché plus de 57 000 personnes.

« Pauvre petit gars… Il a vraiment de la chance d’avoir rencontré la bonne personne aujourd’hui, commente un internaute ému par cette histoire, se cacher derrière un compacteur de déchets a dû être terrifiant, et on voit bien qu’il se sent enfin en sécurité maintenant. Merci de l’avoir sauvé. »

Chats de race ou non, ils méritent tous de connaître le bonheur absolu dans une famille aimante. Nous sommes heureux de savoir ce petit félin en sécurité !

