  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants

Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants


dans la catégorie Sauvetages

Au début du mois de décembre, une adorable petite boule de poils a été trouvée derrière le compacteur de déchets d’un centre commercial. Grâce à l’intervention d’une bonne samaritaine, le chaton a fait ses adieux aux nuits froides et a découvert les joies de la vie en intérieur.

Illustration : "Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants"
© u/khaosgl108 / Reddit

Le 16 décembre, une internaute connue sur Reddit sous le pseudonyme u/khaosgl108 a partagé l’histoire d’un chaton qu’elle a découvert derrière le compacteur de déchets d’un centre commercial, rapporte Newsweek.

Sur la première photo de sa publication, on peut voir le jeune rescapé à la robe tigrée arborer des yeux grands ouverts et un air perplexe dans les bras de sa sauveuse. Les clichés suivants révèlent une belle transformation : l’animal semble détendu et paisible. Il savoure pleinement les petits plaisirs de la vie en intérieur, en particulier les siestes sur les couvertures douillettes !

Rescued this guy behind a Costco hiding behind the trash compactor
byu/khaosgl108 incats

Un chat de race ?

« Après un bon bain chaud, il a dormi comme un loir toute la nuit, déclare la bonne samaritaine sur Reddit, il a fait environ 0 °C dehors, alors ça doit être agréable d’être à l’intérieur. »

Illustration de l'article : Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants

© u/khaosgl108 / Reddit

L’utilisatrice de la célèbre plateforme a également noté que son petit protégé présentait les caractéristiques du Maine Coon. En effet, il a « de grandes pattes, des oreilles pointues et un pelage très duveteux ».

Pour l’heure, il n’y a aucune mention explicite concernant son adoption officielle. Toutefois, il semblerait que la famille de sa sauveteuse compte bien le garder. Après avoir supposé la race du chaton, la bonne samaritaine a effectivement écrit : « Nous verrons dans quelques mois ! »

Illustration de l'article : Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants

© u/khaosgl108 / Reddit

« Merci de l’avoir sauvé »

Depuis sa mise en ligne, la publication concernant le sauvetage de ce chaton a touché plus de 57 000 personnes.

« Pauvre petit gars… Il a vraiment de la chance d’avoir rencontré la bonne personne aujourd’hui, commente un internaute ému par cette histoire, se cacher derrière un compacteur de déchets a dû être terrifiant, et on voit bien qu’il se sent enfin en sécurité maintenant. Merci de l’avoir sauvé. »

Chats de race ou non, ils méritent tous de connaître le bonheur absolu dans une famille aimante. Nous sommes heureux de savoir ce petit félin en sécurité !

A lire aussi : La relation entre son chien d’assistance et des personnes âgées ne prend pas, elle décide d’emmener son chat puis la magie opère

Illustration de l'article : Caché derrière un compacteur de déchets, ce chaton ayant subi le froid peut désormais dormir au chaud contre des humains bienveillants

© u/khaosgl108 / Reddit

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Habitués à enseigner « les bonnes manières félines » à leurs cadets, 2 chats accompagnent un trio de chatons orphelins et les préparent à leur adoption Emotion

Habitués à enseigner « les bonnes manières félines » à leurs cadets, 2 chats accompagnent un trio de chatons orphelins et les préparent à leur adoption

Cricket, Firefly et Beetle ont poussé les portes du refuge de la Humane Society for Hamilton County (États-Unis)...

12/01/26 | Par J. Voisart