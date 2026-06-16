En voyage en Corée du Sud, il annule son tour d'Asie pour secourir 2 chatons nouveau-nés qu'il soigne en cachette à l'hôtel

En voulant sauver 2 très jeunes chattes condamnées à une mort quasi certaine, Brian a finalement changé sa propre vie. Son geste de compassion a donné naissance à une famille féline unie qui s’est encore agrandie au fil des années.

D'origine sud-coréenne, Brian vit à Los Angeles, aux Etats-Unis. Il s'est rendu en Corée du Sud pour rendre visite à ses parents, mais aussi dans le cadre d'un tour d'Asie. Il avait, en effet, prévu de se rendre dans plusieurs pays tels que le Vietnam, le Japon et la Thaïlande, et avait tout payé à l'avance.

Peu après son arrivée à Séoul, il a remarqué une groupe de passants qui regardaient par terre. Il s'est approché de la foule et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un chaton nouveau-né livré à lui-même. Bien que souffrant d'allergie et n'ayant aucune idée des soins à lui apporter, il a décidé de lui venir en aide.



The Dodo

Le jeune homme a recueilli le bébé et l'a emmené en cachette dans sa chambre d'hôtel, l'établissement n'acceptant pas les animaux de compagnie. Il a enchaîné les vidéos expliquant la marche à suivre pour nourrir un chaton de cet âge.



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Brian a appelé sa petite protégée Sunshine. Il est retourné à l'endroit où il l'avait trouvée, pensant qu'il y avait peut-être d'autres chatons à sauver. Il a eu raison ; un 2e félin nouveau-né était là, tout aussi seul. Il l'a pris en charge et appelé Moonlight.



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Il a placé les 2 jeunes chattes ensemble et s'est occupé d'elles, leur donnant du lait maternisé au biberon et les surveillant en permanence.

Lorsqu'il les a emmenées chez le vétérinaire, ce dernier lui a dit qu'elles n'avaient que 5% de chances de survivre, mais Brian a tenu bon.



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Il a résidé dans 6 hôtels différents, et à chaque fois, il les introduisait en douce dans sa chambre pour continuer de les soigner et nourrir.



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« C'est moi qui avais besoin d'eux »

Brian a fini par annuler sa tournée asiatique pour se consacrer entièrement à Sunshine et Moonlight. En fin de compte, il a pris la décision de rentrer aux Etats-Unis et de les emmener avec lui.

Elles qui étaient condamnées à la naissance ont grandi heureuses et épanouies à ses côtés. Un an après, quelqu'un qui connaissait son histoire l'a appelé pour lui demander s'il pouvait aider un chaton en détresse découvert dans l'une des rues de Los Angeles. Brian a tout de suite accepté.



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C'est ainsi que ce minet roux a rejoint la famille et s'appelle désormais Sunset. Sunshine et Moonlight ont aidé leur humain à l'élever, et lui aussi a pu grandir dans des conditions optimales.



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Ils forment aujourd'hui un trio félin joyeux et soudé, faisant le bonheur de leur bienfaiteur. « Je pensais qu'ils avaient besoin de moi, mais il s'est avéré que c'est moi qui avais besoin d'eux », confie ce dernier à The Dodo .