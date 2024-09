Un chaton nouveau-né de 70 grammes se transforme en un chat unique et heureux grâce au soutien de sa famille d'accueil

Bertie était âgée de quelques petits jours seulement, quand elle a poussé les portes de la Chris Griffey Memorial Feline Foundation. Pour assurer la survie du chaton, une famille d’accueil l’a pris en charge et s’en est occupé 24 heures sur 24.

Ellen Carozza, présidente de la Chris Griffey Memorial Feline Foundation, a récupéré une minuscule boule de poils d’à peine 70 grammes nommée Bertie.

La très jeune chatte, âgée de quelques jours seulement, avaient besoin de soins spéciaux.

© Ellen Carozza

Désireuse de lui offrir le meilleur, l’organisation l’a placée en famille d’accueil chez Kimberly. « Elle a dû être nourrie à la sonde pendant plusieurs jours, avant de pouvoir téter au biberon, déclare la bénévole à la rédaction de Love Meow, mais elle était fougueuse et déterminée. Elle a passé près de 2 semaines dans une couveuse pour maintenir sa température corporelle. »

Lorsque Bertie a commencé à avoir suffisamment de force pour se déplacer, elle a pris l’habitude d’attendre son biberon toutes les 2 heures à la vitre de son nid douillet. Dès qu’elle apercevait sa bienfaitrice, Bertie faisait tout pour attirer son attention.

© Kimberly

Un animal de compagnie unique

Une fois en dehors de sa couveuse, le chaton est devenu un vrai petit explorateur ! En plus de découvrir son environnement, Bertie a appris à utiliser la litière comme une pro. Par la suite, elle s’est liée d’amitié avec d’autres chats présents sur place.

Au fil du temps, sa fourrure s’est magnifiquement transformée. De plus, elle a pris du poids et s’est bien développée. « Bertie a un pelage smoke, c’est-à-dire que les pointes des poils sont noires et les racines sont argentées », explique Kimberly.

© Ellen Carozza

Par ailleurs, Bertie garde constamment la bouche légèrement ouverte. Lorsqu’elle se pavanait dans la maison de sa mère d’accueil, elle ressemblait à un vrai mannequin !

« Elle était aussi la maître-nageuse de la salle de bains, souligne avec humour la bénévole, on ne pouvait pas prendre un bain sans qu’elle soit perchée à côté. »

© Kimberly

L’élue

Bertie est devenue une chatte sociable et affectueuse. Elle s’entend aussi bien avec les humains, qu’avec ses congénères aux pattes de velours.

A lire aussi : Pensant récupérer 2 chatons au refuge, une famille change ses plans et rentre avec 2 chats adultes inséparables

© Ellen Carozza et Kimberly

Un jour, l’adorable boule de poils a obtenu son billet pour une nouvelle vie. Prête à déployer ses ailes et à quitter le nid, Bertie a été adoptée par une famille aimante, qui adore la gâter.

Lors de son déménagement, elle s’est recroquevillée dans les bras de son adoptante et a posé sa petite patte sur sa main bienveillante comme pour lui dire : « Tu es l’élue. »