En vacances, elle porte secours à 6 chatons vivant dans la rue, dont l'un a été jeté dans une poubelle

Alors qu’elle était en vacances à l’étranger, une bénévole a découvert une portée de chatons livrés à eux-mêmes. Sans leur mère et sous le froid, ils n’auraient pas pu survivre longtemps. Sauvés, ils s’apprêtent désormais à changer de vie et de pays.

Poonam Doshi est la fondatrice de Lola’s Sanctuary Animal Rescue, une association basée à Crawley dans le Sud de l’Angleterre. Récemment, elle s’était rendue en Grèce pour les vacances et pour revoir sa sœur, qu’elle n’avait pas vue depuis 2 ans à cause de la crise sanitaire.

Le séjour se déroulait sans imprévu jusqu’au 3e jour, où Poonam Doshi et sa sœur ont fait une triste découverte dans la rue. 6 chatons abandonnés, sans leur mère et très mal en point. L’un d’eux se trouvait d’ailleurs dans une poubelle, rapporte le Crawley Observer.



Crawley Observer

Ils étaient directement exposés au froid et, sans leur génitrice pour les nourrir et protéger, ils n’avaient aucune chance. Les petits félins étaient infestés de puces et de vers, et souffraient de conjonctivite, de diarrhée et d’anémie. De plus, ce ne sont pas les dangers qui manquent dans le secteur ; la bénévole a entendu parler d’un chien qu’on entraînait à attaquer les chats et de tentatives d’empoisonnement.

Soignés et bientôt transférés au Royaume-Uni

Heureusement, les chatons sont maintenant à l’abri de tout cela. Lola’s Sanctuary Animal Rescue a pu recevoir suffisamment de dons pour les soigner.



Les fonds recueillis vont également permettre à l’association d’organiser le voyage des petits chats de Grèce vers le Royaume-Uni, où leur nouvelle vie les attend.



Tous se portent bien aujourd’hui. L’un d’eux a dû se voir retirer un œil, car trop infecté, mais il s’en est remis. Répondant désormais aux noms de Zeus, Apollo, Lucas, Nikos, Athena et Thalia, ils sont prêts à mener l’existence heureuse qu’ils méritent grâce à Poonam Doshi, Lola’s Sanctuary Animal Rescue et les donateurs.

