En un regard, une chatte accepte un chaton inconnu comme s’il était le sien (vidéo)

Il y a encore quelques jours, Rihanna errait dans les rues de l’État de l’Illinois (États-Unis) à la recherche du foyer de ses rêves. Cette chatte trouvait du réconfort dans le jardin d’une habitante qui la nourrissait tous les jours. Cependant, cette dernière n’a pas tardé à réaliser que Rihanna était sur le point de mettre bas.

Incapable de subvenir à ses besoins, l’habitante a fait appel à une femme au grand coeur qui a accepté de l’accueillir sous son toit. La féline, aussi nommée Mama Riri, a pu accoucher de ses bébés en parfaite sécurité, comme le rapporte Newsweek. Elle a donné naissance à 3 magnifiques chatons !

En un instant, Rihanna est devenue une mère exemplaire, et a tout de suite pris le plus grand soin de ses petits protégés. Ce rôle lui allait à merveille ! Son instinct maternel en a même surpris plus d’un, comme le prouve la vidéo TikTok ci-dessous :

Un quatrième matou qui se fond dans la masse

Alors qu’elle venait d’accueillir ses bébés, Mama Riri a fait la connaissance d’un chaton orphelin, qui avait désespérément besoin d’une maman. Rihanna, qui se trouvait dans une boîte en carton (faisant office de nid douillet), n’a pas hésité une seule seconde à attraper le jeune félidé par la nuque et à l’accepter comme s’il était le sien.

Cette scène particulièrement touchante a ému des 500 000 internautes sur le réseau social en quelques heures à peine. « Elle avait l’air un peu confuse au début. Elle a dû se dire : Non mais, attendez, je croyais n’en avoir eu que 3 ! », plaisante sa bienfaitrice.

En plus de lui accorder beaucoup de tendresse, Mama Riri l’a laissé la téter comme le faisaient ses autres bébés. « Maintenant, ce matou s’entend parfaitement avec ses nouveaux frères et soeurs, et sa maman pleine d’amour. Bienvenue Bébé Bonus ! » a ajouté leur ange gardien.

Aujourd’hui, cette dernière continue de profiter de leur précieuse compagnie. Chaque nouveau jour qui passe est une occasion pour elle de les voir grandir en de merveilleux félins, prêts à vivre de fabuleuses aventures.

Tous seront proposés à l’adoption ultérieurement. Leur bienfaitrice s’engage à les stériliser avant de les laisser prendre leur envol, et peut compter sur le soutien d’un refuge proche de chez elle pour assumer les coûts liés à leurs soins vétérinaires.

