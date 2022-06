En Ukraine, un homme utilise son drone pour retrouver et secourir les animaux piégés dans les décombres

Doug Thron , 52 ans, parcourt avec son acolyte Ryan Okrant de l’association A S S E R T Drone Animal Rescue les villes et les villages aux alentours de Kiev en Ukraine dans le but de secourir les chiens et chats dans le besoin. À l’aide de son drone qui détecte la chaleur corporelle, il peut repérer facilement les pauvres bêtes dans des secteurs difficiles d’accès.

Originaire de Miami aux États-Unis, l’homme a débarqué le 2 juin pour cette nouvelle mission qu’il qualifie comme étant « la plus effrayante jusqu'à présent ». « C'est stupéfiant. Ces villes semblent avoir été déchirées par la combinaison d'un ouragan et d'un incendie de forêt », a déclaré Doug à People.

Dernier sauvetage en date : une famille de chats

Doug et son équipe sont escortés par les forces militaires. Ils attendent la nuit pour partir en mission. « Tant de personnes ont dû fuir si rapidement qu'elles n'ont pas pu emmener leurs animaux. En gros, ils leur ont fait un bisou sur la tête et ont dit : désolé, nous devons y aller », a déploré Doug.

Un soir, il est entré dans un immeuble qui avait été détruit par des bombes et a mis en marche son matériel dans le but de trouver des chats de gouttière. En remontant jusqu’au 8e étage, ils ont sauvé une chatte et son chaton. « Nous avions le sentiment qu'il y avait plus de bébés », a expliqué le bon samaritain. Il a donc laissé sa caméra infrarouge tourner et dans la nuit, 3 autres petits félins cachés dans la cuisine ont montré le bout de leur nez.

Dès le lendemain matin, l’équipe a récupéré les boules de poils et les a confiées à l’association Paws of War qui prend en charge les animaux de compagnie victimes de la guerre. Doug affirme que les rescapés font preuve de beaucoup d’affection et témoignent de leur joie d’être enfin sortis de cet enfer.

Les chiens comme les chats secourus rejoignent ensuite la Pologne où ils sont choyés. Ils sont ensuite réunis avec leurs propriétaires si possible ou proposés à l’adoption.

