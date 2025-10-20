En se présentant devant un porche, cette chatte et son chaton se donnent la possibilité d’une nouvelle vie à l’abri du manque et de la peur

Cette maman chat a pris les choses en main pour que son chaton puisse avoir une belle vie. Ce sont les bénévoles de Tails High qui sont venus à leur rencontre pour les guider vers un quotidien plus doux. Durant tout le processus, le duo est resté très soudé.

L’endroit était bien connu pour être le refuge de chats. En effet, l’association Tails High était déjà intervenue sur les lieux pour le sauvetage d’autres chatons. Cette maman et son chaton ont attiré l’attention des sauveteurs qui se sont précipités pour les aider.

Un duo adorable

Les sauveteurs ont été d’emblée charmés par le duo. Des noms ont été trouvés pour la maman et le petit, expliquait Love Meow. L’équipe racontait : « Nous pensions qu’ils ressemblaient à un duo sur lequel on aurait pu écrire un livre pour enfant ». Les félins ont donc été nommés Storybook (la maman) et Fable (le petit).

Les 2 animaux ont dû subir des soins essentiels, notamment être débarrassés des puces qui s’étaient installées dans leur pelage. Par ailleurs, l’épiderme de Storybook qui était endommagé, et l’anémie de Fable devaient être traités. « Nous sommes très reconnaissants envers nos bénévoles qui se lancent à l’action », exprimait la direction de l’association.

Un accueil salutaire en famille

La maman et son petit ont été installés dans une famille d’accueil, ce qui a provoqué une belle avancée pour l’un et pour l’autre. Repas nourrissants, soins attentifs, les félins ont bénéficié d’une attention permanente et ont fait de gros progrès.

Autrefois réservé, Fable a pris de l’assurance, ce qui s’est confirmé dans la deuxième famille d’accueil, chez Jennifer, qui expliquait : « Fable est une petite âme déterminée. Son entrée dans la vie n’a pas été facile ».

La maman a aussi fait sensation avec sa douceur. « Chat de genoux expert » selon sa maîtresse de transition, elle adore le contact humain.

« Ils tournent une nouvelle page »

Au fur et à mesure des semaines, la santé de la maman et de son petit s’est améliorée. Le pelage de Storybook en dit beaucoup sur son état mental également plus apaisé. Jennifer détaillait : « Ils tournent une nouvelle page. Ils continuent de s’imprégner de tous les câlins possibles et nous montrent combien l’amour peut faire la différence ».

Grâce à cette prise en charge admirable, Storybook et Fable devraient prochainement recevoir une belle nouvelle.