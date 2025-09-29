« Je lui ai demandé de m’apporter ses bébés », après plusieurs tentatives de sauvetage, cette femme retrouve plusieurs chatons sous le capot de sa voiture

Avery Hood et Andrea Moore avaient reçu un signalement leur indiquant qu’une portée de chats se trouvait livrée à elle-même au beau milieu d’un bois du Mississippi (États-Unis). La maman est apparue, mais sans ses petits. Dans les jours suivants, c’est de manière inespérée que les chatons sont arrivés jusqu’à une bénévole.

Avery Hood confiait à The Dodo avoir dit en plaisantant à la chatte de lui « amener ses bébés ». Évidemment, la jeune femme ne pensait pas « qu’elle le ferait ». Quelques jours plus tard, l’improbable s’est produit et toute la famille a pu être réunie et en paix, pouvant recevoir les soins adéquats.

The Dodo

Une curieuse invitée

Avery est rentrée chez elle après une longue tentative de sauvetage des chatons aux alentours de l’endroit où la chatte noire avait été aperçue. En effet, cette dernière avait été nourrie durant plusieurs jours par des voisins, qui avaient tenté d’en savoir plus à son sujet, constatant qu’elle avait accouché il y a peu.

The Dodo

Avery s’est confrontée à un échec, mais alors qu’elle était chez elle, quelques jours plus tard, elle a ouvert sa porte d’entrée, sortant à l’occasion de la fête du travail, et est tombée nez à nez avec une chatte au visage familier. Il s’agissait de la maman aperçue quelques jours plus tôt.

The Dodo

« Je suis devenue paranoïaque, alors j’ai ouvert le capot »

La chatte a mené Avery jusqu’à sa voiture. Au moment de démarrer, la jeune femme s’est rendue compte qu’un bruit provenait de sa roue avant. Un chaton s’y était logé et elle n’était pas au bout de ses surprises car les autres boules de poils de la fratrie se trouvaient non loin de là. Il a fallu qu’Avery ouvre le capot de son véhicule pour découvrir d’autres chatons, bien au chaud parmi le moteur et les câbles. Au total, ce sont 5 chatons qui ont été trouvés, ainsi qu’un sixième ramené par un voisin.

The Dodo

Le calme après la tempête

L’état de stress de la maman féline était palpable. « Elle a commencé à se calmer une fois qu’elle s’est rendue compte que je lui apportais ses bébés », se souvient Avery. Placée dans la baignoire, la famille a bénéficié des premiers soins, désormais en sécurité.

The Dodo

Avery a pu rapidement constater que la chatte était une excellente maman, qui est parvenue à garder ses petits en parfaite santé.

L’aidante espère le meilleur pour la suite de cette famille, qui a déjà montré son courage et sa détermination.