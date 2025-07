Des bénévoles pensent venir sauver un chaton, ils rencontrent une maman courageuse venue sauver son petit

Les sauveteurs du refuge new yorkais ont été contactés pour le cas d’un chaton retrouvé seul par des passants. En arrivant sur les lieux, ils ont eu la surprise de croiser la route d’une jeune chatte. L’équipe a compris qu’il s’agissait de la maman et du fils, et a pu apporter une aide plus que bénéfique. C’est en famille d’accueil que le duo a dévoilé son affection et sa douceur.

Une fois de plus, c’est Little Wanderers NYC qui est allé à la rencontre de ce chaton qui devait être l’unique animal du sauvetage, expliquait Love Meow. C’est une fois sur place que les sauveteurs ont compris que tout ne se déroulerait pas tout à fait comme prévu, pour le plus grand bonheur d’une famille qui s’apprête à trouver son foyer pour la vie.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Ce n’est pas le chat sauvage que nous attendions »

En arrivant sur le site de l’opération, les bénévoles ont été accueillis par « une chatte douce et affectueuse », qui ne ressemblait pas la description du chaton. La ressemblance était tout de même là pour cette chatte tabby « à peine plus grande qu’un chaton ». Définitivement prête à tourner la page, la féline a sollicité l’équipe, sachant qu’elle aurait une vie plus belle, ailleurs. Quelques minutes plus tard, la copie conforme en miniature de la chatte a été aperçue : il s’agissait bien de son petit, qui, effrayé, s’était mis en retrait de l’équipe de sauvetage.

Little Wanderers NYC / Facebook

Un accueil idéal en famille

Une fois le duo réuni, il a été décidé qu’il serait placé dans une famille d’accueil, le temps de prendre ses marques dans une vie en intérieur. Le soulagement a été total pour la chatte nommée Bellatrix, qui a pu être soutenue dans ses tâches maternelles. Sa reconnaissance à l’égard de sa famille était clairement visible.

Le petit Draco a marché sur les pas de sa maman en prenant de plus en plus confiance en lui.

Des personnalités éclatantes

« Bellatrix et son bébé Draco sont en sécurité et prospèrent en famille d’accueil », exprimait l’association aux dernières nouvelles. Très équilibré, le petit chaton est devenu un vrai boute-en-train qui s’amuse particulièrement avec le jouet à plumes.

A lire aussi : Par ses adorables roucoulements, cette chatte enchante et apaise les animaux malades et leurs maîtres en visite chez le vétérinaire (vidéo)

Little Wanderers NYC / Facebook

Toujours aussi fusionnels qu’au début, ils font la sieste ensemble, se rassurent et s’élèvent mutuellement. La famille d’accueil actuelle espère de tout cœur que le duo trouvera bientôt le foyer qui lui faut.