Malade et recouvert de croûtes, ce félin révèle sa magnifique robe après plusieurs semaines de soins et fait chavirer sa bienfaitrice

Lorsqu’ils sont sauvés de la rue, certains animaux sont à peine reconnaissables tant ils sont malades et sales. C’était le cas de Mystic, un chat gris recouvert de croûtes qui a rapidement été pris en charge par ses bienfaiteurs et qui, en quelques semaines, a révélé sa magnifique robe et son regard tout à fait spectaculaire…

Il y a plus d’un an maintenant, les équipes du refuge St. Francis Society Animal Rescue , situé à Tampa aux États-Unis, ont accueilli un petit chat des rues qui se trouvait dans un état critique. Rapidement, il est devenu évident que le félin avait besoin de soins urgents et d’un cadre de vie calme et serein. C’est pour cela que Andrea Christian, la responsable de l’association, s’est immédiatement proposée pour servir de famille d’accueil au pauvre petit matou. “Ses pattes avaient une gale si épaisse qu'il ne pouvait pas marcher correctement”, témoignait-elle à l’époque, dans un entretien accordé au média Love Meow . En plus de ses croûtes, le félin baptisé Mystic pouvaient à peine ouvrir les yeux en raison d’une profonde infection… Pour toutes ces raisons, il était impossible de discerner la véritable couleur de son pelage, ni celle de ses yeux.

© @turtlecatfoster / Instagram

Un petit chat très spécial

De même, Mystic avait du mal à se mouvoir et se nourrir. Andrea a donc dû s’occuper de lui nuit et jour pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau en capacité d’être autonome. “Il était timide mais aimant dès le premier jour de notre rencontre. Il m'a permis de lui donner des médicaments, de le peigner et de lui donner un bain”, expliquait-elle. À force de soins et de bains, le félin a petit à petit commencé à se défaire de son armure jusqu’à révéler une magnifique fourrure blanche immaculée ! Puis, un beau matin, il a ouvert ses yeux pour la première fois et une jolie spécificité s’est ainsi dévoilée. “J'ai remarqué qu'il avait des yeux de deux couleurs différentes (hétérochromie)”, s’est émerveillée Andrea. En effet, Mystic a un oeil jaune et un oeil bleu !

© @turtlecatfoster / Instagram

Une beauté parfaite et pure

Sous le charme face à cette beauté, Andrea n’a pas douté une seule seconde que Mystic finirait par trouver la famille idéale, d’autant plus qu’en plus d’être très beau, le matou était d’une gentillesse incroyable. “C'est le plus gentil des chats malgré la douleur de son passé. Il aime tous les autres animaux de notre famille d'accueil et ne s'est jamais disputé une seule fois avec un autre chat”, affirmait-elle avec fierté. Durant son passage chez elle, le félin s’était d’ailleurs lié d’amitié avec un autre chat, lui aussi atteint de la gale.

Depuis, Mystic a été adopté et il mène une vie de rêve auprès de sa famille !

© @turtlecatfoster / Instagram