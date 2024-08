La photo de ce chat qui s’est métamorphosé après son adoption prouve que l’amour d’une nouvelle famille fait toute la différence

Après une adoption, il est normal que les animaux aient besoin d’un temps d’adaptation à leur nouvel environnement. À force de patience et d’amour, ils prennent doucement confiance et finissent par révéler leur véritable personnalité. C’est ce qui est arrivé à Ricky, un adorable chat noir, qui a changé de manière impressionnante depuis qu’il a trouvé sa famille pour toujours. Sa maîtresse a d’ailleurs partagé des photos sur TikTok pour en témoigner.

Le jour et la nuit

Lorsque Ricky est arrivé dans sa nouvelle maison le 20 mai dernier, sa maîtresse l’a pris en photo pour immortaliser ce moment. Sur ce cliché qui a capturé toute la souffrance passée du minou, Ricky semble épuisé et vaincu. Ses yeux sont éteints, son pelage est terne. Même ses traits semblent creusés.

@kenzieisobel / TikTok

Aujourd’hui, le félin ne ressemble heureusement plus du tout à cela. Seulement quelques mois après son adoption, Ricky s’est métamorphosé comme on peut le constater sur la deuxième photo partagée par sa maîtresse. Les oreilles dressées et les yeux pleins de lumière, le chat est visiblement épanoui. Même sa fourrure est plus brillante !

@kenzieisobel / TikTok

Le texte sur les photos avant et après est assez éloquent : « Être aimé, c'est être changé. » Il n’aura en effet suffi qu'une démonstration d'amour pour que Ricky se transforme en un chat tout neuf !

Un temps d’adaptation nécessaire

À en juger par cette photo récente, Ricky s'est bien adapté à sa nouvelle maison au cours des derniers mois. C’est le cas de la plupart des animaux secourus dans les refuges, même si ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il est en effet capital de respecter le rythme du nouvel adopté et de lui laisser du temps pour s’acclimater.

@kenzieisobel / TikTok

A lire aussi : Un chat d'humeur affectueuse alors qu'il est d'habitude peu enclin aux câlins réagit de manière cinglante à la "trahison" de sa maîtresse (vidéo)

Les 30 premiers jours lors de l'adoption d'un nouveau chat sont souvent les plus importants, car ces semaines sont destinées à établir une base solide de liens et de routines. Pendant cette période, il est conseillé de garder les autres chats ou animaux dans un endroit séparé afin de laisser le petit nouveau s'habituer tranquillement à sa nouvelle vie quotidienne. Avec beaucoup d’amour et de patience, il est certain qu’il finira par se sentir suffisamment à l’aise pour laisser briller sa véritable personnalité comme a pu le faire l’adorable petit Ricky.