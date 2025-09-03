Ce splendide Maine Coon a été photographié tous les mois de sa naissance à son adolescence (vidéo)

Le Maine Coon est probablement la race de chat la plus appréciée au monde. Grand, imposant, charismatique… ce matou originaire des États-Unis a tout pour plaire ! Nils Jacobi, un célèbre photographe félin, l’a d’ailleurs bien compris et a décidé d’en mettre un à l’honneur dans l’un de ses récents projets.

Nils Jacobi est un photographe allemand qui se définit lui-même comme un “chatographe”. Uniquement spécialisé dans le monde félin, il immortalise depuis des années les matous qu’il croise, que ce soit en photo ou en vidéo. Il y a quelques années maintenant, en 2023 plus précisément, il a posté sur son compte TikTok, baptisé @furryfritz, une vidéo dévoilant l’un de ses “projets photographiques préférés”. On y suit l’évolution d’un magnifique chaton Maine Coon noir et blanc, de ses premiers jours à ses quelques mois. D’abord tout petit au point de pouvoir tenir dans la paume d’une main, le félin s’étoffe ensuite jusqu’à devenir un bel adolescent, avec une splendide fourrure et de grandes oreilles velues si caractéristiques de la race.

Une vidéo qui n’aura pas de suite

Depuis sa publication, la vidéo a été visionnée plus de 35 millions de fois et a également été relayée par le média Parade Pets . Comme les internautes ont pu le constater cependant, la courte vidéo s’arrête au 3ème mois du beau matou. “Malheureusement, le chaton tuxedo a déménagé et vit désormais à des centaines de kilomètres de chez moi…”, explique Nils en légende avant d’ajouter pour rassurer ses fans : “ Heureusement, les 3 autres chatons ont emménagé dans des maisons près de chez moi et je peux continuer à les photographier”.

Dans les commentaires, les abonnés ont été très nombreux à exprimer leur admiration face à l’évolution très rapide et sublime du petit chaton. “C’est tellement intéressant de voir à quel point la couleur des yeux peut changer !”, affirme une abonnée dont le commentaire a été likée plus de 16 400 fois !

© @furryfritz / TikTok

Une évolution très rapide

Le Maine Coon est un chat qui possède une croissance très rapide. En quelques jours à peine, les chatons affichent déjà un physique totalement différent d’à leur naissance. En commentaires, beaucoup d’internautes déplorent le fait de ne pas avoir immortalisé leur propre compagnon de cette façon. D'autres appuient sur le fait qu'il est très important de profiter de chaque seconde aux côtés de nos précieuses boules de poils...

A lire aussi : Un chaton de refuge au regard triste et collé aux barreaux de son box trouve enfin l'amour (vidéo)

© @furryfritz / TikTok