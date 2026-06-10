En réparant un vieux camion, un homme trouve des chatons cachés sous le capot et leur permet de grandir en lieu sûr

En Angleterre, un homme qui bricolait un camion laissé à l’abandon pendant des années a fait une découverte inattendue : une portée de chatons cachée sous le capot du véhicule. Leur mère, terrifiée par les humains, ne se laissait pas approcher. Contactée par le bon samaritain, l’association Celia Hammond Animal Trust (CHAT) est intervenue pour sauver la petite famille et la mettre à l’abri. Aujourd’hui, les félins évoluent dans un environnement sécurisé et confortable. Ils seront bientôt prêts pour la prochaine grande étape de leur vie, l’adoption.

« Tout d’abord, un chat noir a surgi devant lui, paniqué, explique l’association Celia Hammond Animal Trust (CHAT), puis, cachés au fond du compartiment moteur sous une bâche et des feuilles, se trouvaient 4 minuscules chatons duveteux blottis les uns contre les autres. »

Cette découverte a été faite par un Anglais, qui remettait en état un vieux camion, rapporte The Dodo. « C’était un environnement extrêmement animé, avec des voitures et des camions qui circulaient constamment, ce qui en faisait un endroit très dangereux pour élever ses bébés », précise l’organisation, contactée par le bricoleur qui s’inquiétait pour la survie des félins.

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© Celia Hammond Animal Trust

Des retrouvailles émouvantes

2 sauveteuses, Carolyn et Sarah, ont été dépêchées sur les lieux. Ces dernières ne voulaient pas déplacer les chatons sans avoir également récupéré leur maman. Mais l’insaisissable chatte noire a échappé à leur appât pendant 4 jours. Elles ont donc pris la décision d’emmener sa portée au refuge, pour qu'elle reçoive tous les soins nécessaires.

Pendant ce temps, Sarah est restée sur place afin de poursuivre sa mission. C’est seulement dans la soirée de ce 4e jour que la bénévole a réussi à l’attraper et l’a ramenée à ses petits. « Dès qu'elle a vu ses bébés, elle s'est immédiatement détendue et a commencé à les laver et à les nourrir, indique l’association, c’était un moment incroyablement émouvant. »

© Celia Hammond Animal Trust

« Un progrès énorme »

La chatte, nommée Shadow, est restée hypervigilante durant ses premiers jours au refuge. Elle passait le plus clair de son temps les oreilles aplaties et les yeux grands ouverts. Jusqu’au jour où elle a fini par baisser sa garde et a commencé à manger dans la main de ses sauveurs.

« Pour une chatte apeurée, c'est un progrès énorme, confient ces derniers, elle apprend encore qu'elle est en sécurité, mais c'est précisément dans ces petits moments-là que la confiance se construit. »

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© Celia Hammond Animal Trust

Shadow et ses précieux trésors, Mini, Beetle, Morris et Brum continuent de s’adapter à leur nouvelle vie. Aujourd’hui, ils se portent bien et seront bientôt prêts à être adoptés. Loin des dangers de la rue, ces doux félins pourront s’épanouir dans des foyers aimants et chaleureux !