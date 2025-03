Coincé dans un moteur pendant plus de 7 heures, ce chaton a eu la peur de sa vie avant d’être secouru par des âmes charitables

Monsieur Zhuo, 51 ans, était dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur le 17 février dernier, vers 9h15, lorsqu’il a perçu un miaulement apeuré. “J'ai vaguement entendu le miaulement d'un chat dans la voiture, mais quand j'ai vu le passager sur la banquette arrière parcourir son téléphone, j'ai supposé que le son venait de son téléphone”, a-t-il confié au média The New Paper. Persuadé que ce n’était rien de bien grave, il a donc continué sa route jusqu’à 10h45 où lui et son ami ont de nouveau entendu les miaulements. Intrigué, le duo a décidé d’investiguer, jusqu’à ouvrir le capot de la voiture… “Nous avons vu un chaton noir et blanc caché à l'intérieur du moteur. Peu importe comment nous l'appelions, il ne voulait pas sortir”, a-t-il révélé.

© Brenda Wang

Après avoir tenté de l'appâter avec de la nourriture pour chat, les deux amis ont finalement décidé de lancer un appel à l’aide sur le compte Facebook de la Cat Welfare Society. “De nombreux internautes nous ont laissé des messages pour nous donner des conseils, nous disant de ne pas le déranger et d'attendre que quelqu'un vienne s'en occuper”, s’est rappelé le bon samaritain. Rapidement, plusieurs bénévoles du refuge, dont une certaine Madame Wang, âgée de 52 ans, sont arrivés sur les lieux pour donner un coup de main. Une dépanneuse a même été dépêchée sur place pour soulever la voiture et ainsi permettre aux sauveteurs d’atteindre le chaton plus facilement. Finalement, le petit félin a été sauvé vers 17h !

© Brenda Wang

D’après les dires de Monsieur Zhuo, le chaton était complètement apeuré. Il tremblait et pleurait lorsqu’il a été remis à Madame Wang. Cette dernière a précisé que le minuscule félin était vraisemblablement âgé de 4 ou 5 semaines. “Je l'emmènerai à la clinique pour un contrôle, puis je le proposerai à l'adoption”, a-t-elle assuré.

Selon un autre média, le Shin Min Daily News, le remorquage aurait coûté un total 80 dollars. La somme a été partagée de façon égale entre toutes les personnes présentes lors du sauvetage. Quant au chaton, il a été renommé Boonie et est désormais en sécurité. Il se remet doucement de ses émotions en attendant de trouver sa famille pour la vie...

