Une dame bienveillante et bricoleuse décide de construire une maisonnette pour une chatte errante s'apprêtant à affronter l'hiver (vidéo)

Lindsey, 27 ans, est originaire du nord de la Virginie (Etats-Unis). Elle adore bricoler et c’est donc tout naturellement qu’elle a entrepris de fabriquer une maisonnette pour une chatte errante qui avait élu domicile sous son porche.

A en juger par le ventre bien arrondi de la féline, celle-ci était enceinte. Lindsey a pris l’habitude de lui donner à manger tous les soirs, mais sa protégée a disparu pendant un mois. Quand elle est revenue en avril 2024, elle n’avait plus son gros ventre et il n’y avait aucune trace de ses chatons.



@paint2la / TikTok

Lindsey voulait l’aider, mais elle avait peur des humains et ne laissait personne l’approcher. Toutefois, au fil des semaines, la chatte a commencé à se montrer moins méfiante à l’égard de sa bienfaitrice. « Finalement, elle s'est sentie suffisamment en confiance pour passer pendant la journée aussi, puis je l'ai vue dormir sous le porche la nuit », raconte-t-elle à Newsweek.

A l’arrivée de l’automne, Lindsey était inquiète à l’idée de voir la minette vivre dehors sous des températures de moins en moins clémentes. En octobre, elle a décidé de lui construire un abri lui permettant de traverser les rigueurs hivernales sans encombre.

Une semaine de travail

Elle a consacré une semaine à ce projet. « Je voulais qu'il soit isolé et qu'il ait une porte de secours au cas où d'autres animaux tenteraient d'entrer, précise-t-elle. Une fois que j'ai décidé des dimensions et du design, j'ai construit le cadre, puis j'ai fixé les murs et le sol. Je l'ai isolé et ajouté un toit en bardeaux, tout comme un toit de maison standard. »

La chatte est venue inspecter les lieux assez rapidement et a été conquise. Depuis, elle y passe toutes ses nuits et y revient même pendant la journée pour ses siestes. Lindsey était aux anges. Elle pouvait la surveiller grâce à la caméra qu’elle avait installée dans la maisonnette.

Son objectif est de la convaincre un jour de venir vivre chez elle, lorsqu’elle se sentira prête. « J'ai l'intention de prendre soin d'elle aussi longtemps qu'elle me le permet, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur », assure cette âme bienveillante.

