Larmes et sourires : quand dire au revoir au chien dont on a pris soin devient un moment doux amer (vidéo)

I knew this day would be the hardest. Bittersweet at best. A new family to love you forever. but having to say goodbye to you so you could be with them Grateful for our time together and for the most incredible life you now have ???? This was our last day together, we travelled for many hours to get you to your forever home. #fosterdog #adoptdontshop #dogsoftiktok #canada #adoption #dogs #puppy

