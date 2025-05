Contre toute attente, ce papa chat n’a pas hésité à prendre soin de ses petits quand leur maman est tombée gravement malade (vidéo)

Cheeto, une jolie chatte rousse, et Moose, un beau mâle tigré, vivent avec Aysha Clever, à Hilliard, dans l’Ohio (États-Unis). Ensemble depuis toujours, les 2 matous se sont un jour accouplés et la femelle a fini par donner naissance à 2 adorables chatons. Néanmoins, la mise bas s’est révélée particulièrement compliquée et, épuisée, Cheeto est finalement tombée très malade. Incapable de s’occuper de ses petits, elle a passé le relai à… Moose ! Particulièrement investi dans son rôle de papa, ce dernier a immédiatement pris son rôle très à cœur et s’est occupé de ses bébés comme un véritable chef.

© @ayshaclever / TikTok

Un papa très investi

“Nous n’avions aucune idée que Moose serait si utile… On m’a toujours dit que les chats mâles devaient être tenus à l’écart des chatons”, a déclaré Aysha lors d’un entretien accordé à Newsweek. Baptisés Mango et Karat, les chatons n’ont pas mis longtemps à tisser de profonds liens avec leur papa. Il faut dire que ce dernier était constamment là pour les rassurer, les câliner et leur faire la toilette quand nécessaire. D’ailleurs, avant même la naissance de sa progéniture, Moose était aux petits soins avec Cheeto. Pendant toute la grossesse, il n’a cessé de rester auprès de sa dulcinée, s’assurant ainsi qu’elle était en sécurité et qu’elle ne manquait de rien.

Une relation émouvante

Sur son compte Tiktok, Aysha n’a pas manqué de partager des vidéos attendrissantes du papa avec ses petits. En grandissant, ces derniers n’ont pas d’ailleurs pas perdu les liens tissés avec leur père. Cheeto a quant à elle retrouvé la forme et toute la petite famille continue de vivre dans la joie et la bonne humeur constante. Avec plus de 5 millions de vues et plus de 568 000 likes, l’une de ces vidéos est rapidement devenue virale. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leurs émotions. “Une famille de chats est une chose merveilleuse à avoir dans votre vie”, a assuré un abonné très touché tandis qu’un autre n’a pas hésité à faire part de son étonnement : “C’est tellement adorable. Je pensais que les chats mâles étaient toujours agressifs envers leurs bébés.”

Nul doute que Moose est un papa rare et exceptionnel !

© @ayshaclever / TikTok