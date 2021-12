Un jeune Chihuahua attend tous les jours avec impatience la visite de son facteur préféré (vidéo)

La tendre amitié entre un Chihuahua et un facteur a réchauffé le cœur de milliers d'internautes. L'animal ne peut s'empêcher de lui faire la fête lors de leurs retrouvailles régulières.

Frannie, une femelle Chihuahua de 5 mois, a noué une amitié exceptionnelle avec le facteur de son quartier. Chaque matin, l'adorable petite chienne attend près de la porte d'entrée l'arrivée de son meilleur ami. Dès qu'elle repère son véhicule blanc, son corps se met à trembler d'excitation et remue sa queue de manière frénétique.

Le quadrupède n'en a que faire des lettres ! Tout ce qu'il désire, c'est partager un moment de tendresse avec Dan, l'un de ses humains préférés. « C'est un lien émouvant », a déclaré Lisa Laskey, sa propriétaire, au Dodo. « Elle est tombée amoureuse de lui le jour suivant son arrivée à la maison. »

© Lisa Laskey

Ce jour-là, Lisa tenait sa nouvelle boule de poils dans les bras, lorsqu'elle est sortie récupérer le courrier. Lorsqu'elle s'est arrêtée pour discuter brièvement avec Dan, elle a été témoin de la connexion instantanée entre son interlocuteur et son animal de compagnie.

© Lisa Laskey

Des images attendrissantes

« Il est sorti de sa camionnette et l'a laissée l'embrasser. Et depuis, cela arrive tous les jours », a expliqué Lisa. Les habitants connaissent Dan depuis plusieurs années et le considèrent comme une personne ponctuelle, diligente et aimable.

« Il a toujours été le facteur le plus gentil de tous les temps, tout le monde l'apprécie dans notre quartier », a ajouté la mère adoptive de Frannie. Il n'est donc pas étonnant que la chienne soit aussi accro à lui !

Le Chihuahua attend toujours avec impatience les visites de son meilleur ami. Dan et Frannie s'avèrent de véritables rayons de soleil pour l'un comme pour l'autre. La famille du toutou amical partage souvent des vidéos de leurs retrouvailles sur le réseau social TikTok. Au programme : énormément de câlins et de bisous ! De quoi faire chavirer le cœur de tout un chacun.